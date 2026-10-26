Западные страны продолжат закрывать глаза на агрессивные действия украинского руководства

26 октября 2026, 16:33, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с "Абзацем" заявил, что массированная атака украинских беспилотников на Воронежскую область демонстрирует фашистскую и нацистскую сущность режима Владимира Зеленского. По его словам, готовность атаковать мирное население объединяет все эти идеологии.

"Удары эти квалифицируются всеми вменяемыми экспертами как отражение абсолютно националистического режима Зеленского. Когда он пытается доказывать, что его режим не неонацистский, и тут же чествуют Шухевича и Бандеру, это прямо указывает на фашистский характер существующего режима. Они бывают разными, но есть признаки, которые их объединяют, и готовность расправляться с мирным населением — один из них", — отметил Новиков.

Депутат утверждает, что западные страны продолжат закрывать глаза на агрессивные действия украинского руководства, чтобы поддержать курс на обострение ситуации.

"Остается сожалеть о том, что Европа опять этого не заметит. Зеленский будет снова принят в самых высоких кабинетах, что даст ему возможность продолжать эту самую свою нацистскую политику. Данный удар стал еще одним трагическим доказательством сущности киевской власти, пока европейские лидеры закрывают глаза на преступления против мирных граждан", — добавил Новиков.

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