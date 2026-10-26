В Госдуме охарактеризовали атаку БПЛА на Воронеж как фашистскую
Западные страны продолжат закрывать глаза на агрессивные действия украинского руководства
26 октября 2026, 16:33, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с "Абзацем" заявил, что массированная атака украинских беспилотников на Воронежскую область демонстрирует фашистскую и нацистскую сущность режима Владимира Зеленского. По его словам, готовность атаковать мирное население объединяет все эти идеологии.
"Удары эти квалифицируются всеми вменяемыми экспертами как отражение абсолютно националистического режима Зеленского. Когда он пытается доказывать, что его режим не неонацистский, и тут же чествуют Шухевича и Бандеру, это прямо указывает на фашистский характер существующего режима. Они бывают разными, но есть признаки, которые их объединяют, и готовность расправляться с мирным населением — один из них", — отметил Новиков.
Депутат утверждает, что западные страны продолжат закрывать глаза на агрессивные действия украинского руководства, чтобы поддержать курс на обострение ситуации.
"Остается сожалеть о том, что Европа опять этого не заметит. Зеленский будет снова принят в самых высоких кабинетах, что даст ему возможность продолжать эту самую свою нацистскую политику. Данный удар стал еще одним трагическим доказательством сущности киевской власти, пока европейские лидеры закрывают глаза на преступления против мирных граждан", — добавил Новиков.
Ранее amic.ru писал, почему может сорваться урегулирование военного конфликта на Украине.
16:39:35 26-10-2026
Так совпало, что все "вменяемые эксперты" живут в РФ и сконцентрированы вокруг Кремля. Что касаемо осуждения запада, так эти же эксперты утверждают, что мы с эти коллективным западом воюем 5 лет.
17:35:20 26-10-2026
Гость (16:39:35 26-10-2026) Так совпало, что все "вменяемые эксперты" живут в РФ и сконц...
А танкер с дизелем мы им отправили с чувством осуждения? )))
18:07:41 26-10-2026
Гость (17:35:20 26-10-2026) А танкер с дизелем мы им отправили с чувством осуждения?... Тут как обычно всё от точки зрения завист.
Трамп всему миру представил эту сделку как разрешение России поставить свой дизель на цивилизованный рынок.
Нам преподносят как признание нашей значимости.
А вообще на сколько я знаю наш главный противник НАТО, а возглавляет его США.
По этому пусть нюхнут соляры православной
01:34:01 27-10-2026
Гость (18:07:41 26-10-2026) Тут как обычно всё от точки зрения завист.Трамп всему ми... Дизель поплыл в метрополию нашу?
17:09:48 26-10-2026
А недавно наш президент сказал, что на генетическом уровне мы - один народ, т.е. русские...
18:04:44 26-10-2026
Людям не это надо!
18:09:11 26-10-2026
Прл кремль не надо говорить с сарказмом это как бы нибыло наша история нашей родины .Ну а что про удары по гражданским - око за око и эта зеленка как эаноза в попе ее скоро вытащат и как не крути наши пацаны и девушки воюют за всех нас и и победа будет за РФ.