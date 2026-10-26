Британия фактически "превратила себя в мишень" и пытается утвердить свое положение воинственными заявлениями

26 октября 2026, 15:48, ИА Амител

Флаг Британии / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о подготовке к войне, которая может продлиться тысячу дней. Военный эксперт и бывший депутат Госдумы VI-VIII созывов Андрей Колесник считает, что это указывает на намерение Лондона начать боевые действия против России, сообщает "Газета.ru".

"Лондон собирается, естественно, воевать с Россией, вообще не понимая, что самая уязвимая страна — это Британия... Этот остров в мишень превратился, они сами себя превратили в мишень и пытаются утвердить свое положение такими заявлениями", — подчеркнул он.

Колесник отметил, что в условиях нарастающего внешнеполитического давления России следует продолжать укреплять свою обороноспособность. Он подчеркнул, что "с сильными договариваются, а слабым навязывают условия".

Ранее amic.ru писал, где Запад готовит "второй фронт" против России и к чему это приведет.