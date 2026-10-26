Эксперт заявил о британском плане войны с Россией
Британия фактически "превратила себя в мишень" и пытается утвердить свое положение воинственными заявлениями
26 октября 2026, 15:48, ИА Амител
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о подготовке к войне, которая может продлиться тысячу дней. Военный эксперт и бывший депутат Госдумы VI-VIII созывов Андрей Колесник считает, что это указывает на намерение Лондона начать боевые действия против России, сообщает "Газета.ru".
"Лондон собирается, естественно, воевать с Россией, вообще не понимая, что самая уязвимая страна — это Британия... Этот остров в мишень превратился, они сами себя превратили в мишень и пытаются утвердить свое положение такими заявлениями", — подчеркнул он.
Колесник отметил, что в условиях нарастающего внешнеполитического давления России следует продолжать укреплять свою обороноспособность. Он подчеркнул, что "с сильными договариваются, а слабым навязывают условия".
Ранее amic.ru писал, где Запад готовит "второй фронт" против России и к чему это приведет.
15:56:06 26-10-2026
Ну про тысячу дней он загнул, до них еще через всю Европу топать. Тут вон с соседями уже к двум тысячам приближаемся
15:57:26 26-10-2026
Лондон? Воевать? Кемскую волость требовать???? - колуны, прекращали бы уже балаганом заниматься
а вот в Германии сегодня событие: чистокровный немец приехал в горную резиденцию гитлера "Орлиное гнездо" якобы в его музей понастальгировать и всю резиденцию сжег. Да так сжег что она восстановлению не подлежит. Видимо антифашист. Остались все таки там антифашисты
20:43:41 26-10-2026
майор (15:57:26 26-10-2026) Лондон? Воевать? Кемскую волость требовать???? - колуны, пре... Довели немцев... Не везёт им с руководством.
16:14:38 26-10-2026
Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров проигрывал
16:22:52 26-10-2026
Пузырек (16:14:38 26-10-2026) Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров прои... Вы ООООчень преувеличиваете их способности. Кроме одной из....... - балаболить.
16:26:36 26-10-2026
Пузырек (16:14:38 26-10-2026) Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров прои... Проигрывла. Война за независимость США (1775–1783 гг.) Первая англо-бурская война (1880–1881 гг.) Ирландское восстание 1919–1921 гг. и т.д. Тренируйте памяять, будете помнить.
17:39:28 26-10-2026
Гость (16:26:36 26-10-2026) Проигрывла. Война за независимость США (1775–1783 гг.) Перва...
Он наверное имеет в виду на территории самого "острова". Даже Ирландия тут не считается, так это уже другой остров
23:50:27 27-10-2026
Гость (16:26:36 26-10-2026) Проигрывла. Война за независимость США (1775–1783 гг.) Перва... Именно остров. а С Ваших посылов и Турции регулярно проигрывали, Япони, Афганистану и т.д.
16:38:51 26-10-2026
Пузырек (16:14:38 26-10-2026) Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров прои...
много раз он так проигрывал, так проигрывал...
например не взял Севастополь. Всю знать английскую покосили шарапнелью когда их спесь возомнила в лоб взять лобовой атакой Севастополь
еще пример это Петропавловск Камчатский. Английский экспедиционный корпус город не взял. Их всех мужики просто порубили на мясо. Колодки рабовладельческие в вещах англичан потом нашли. Рабов видимо поднабрать в трюмы хотели. Их командующий адмирал на головном судне просто застрелился - не вынес поражения
в 1920 году англичане штурмовали Архангельск химическим оружием скидывая сначала на город бомбы с самолетов. Тоже не удалось. По хлебалу им надавали комиссары
и таких поражений больше 500
учи историю товарищ
12:27:38 28-10-2026
майор (16:38:51 26-10-2026) много раз он так проигрывал, так проигрывал...наприм... Я про остров. Умный человек понял.
18:12:43 26-10-2026
Пузырек (16:14:38 26-10-2026) Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров прои... А кто писал ту историю?
20:41:51 26-10-2026
Пузырек (16:14:38 26-10-2026) Я по истории с 1066 года не помню случаев, когда остров прои... Теоретическио возможно загасить остров. Только без белых перчаток. И операция должна пройти за один день. Накидать туда ядрёного всякого. У меня на острове сейчас нет родни и знакомых, у большинства россиян тоже.
00:13:22 28-10-2026
Гость (20:41:51 26-10-2026) Теоретическио возможно загасить остров. Только без белых пер... Первое, зачем гасить кого-то, жить нужно мирно. Второе, ни разу, ни одной пяди не захватывали у них остров за тысячелетие. Война в США-ДА, С Ирландией ДА, За тысячелетнюю историю. Наполеон нафиг, Фашисты - нафиг, французы (столетняя)- нафиг. Испанцы (Филипп 2) нафиг. О чем разговор
16:16:57 26-10-2026
Когда-то,по-моему, в 1962 году, когда англосаксы разрешили садиться в Англии для дозаправки самолетов пиндосов, летающих с атомными бомбами вдоль границ СССР, Н.С. Хрущев на каком-то совещании сказал, что острова уйдут под волны Атлантики, если будут так некорректно вести по отношению к СССР. Через 3 дня в Москву прилетел срочно Макмиллан ,английский премьер, с главой МИДа островов Иденом,если память не изменяет,и вопрос был урегулирован.
17:40:30 26-10-2026
Гость. (16:16:57 26-10-2026) Когда-то,по-моему, в 1962 году, когда англосаксы разрешили с...
И где с тех пор англосаксы и где советы? Так-то...
21:37:12 26-10-2026
Гость (17:40:30 26-10-2026) И где с тех пор англосаксы и где советы? Так-т
Если анализируешь причины падения Советов, то должен понять, но видимо, твоя голова для понимания не очень создана.Советы были разгромлены не западными супостатами,не англосаксами, а местными предателями-членами КПСС, внутренними советскими супостатами, которые может и продались западным службам, а если бы мы поступили в 1991 г., как поступил ДЭН в 1989 году на пл.Тяньаньмынь, после чего стал Китай активно развиваться, то и у нас не было бы дикого падения экономики в 90-х, и мы достигли сейчас более значительных высот. Причем, не надо было бы и расстреливать наших людей, как сделали китайские руководители со своими,мягко говоря не очень здОрово, мы -цивилизованные люди ,а выслать наиболее одиозных к нам в Сибирь на перевоспитание.Сибирь большая от Урала до Тихого Океана (с Дальним Востоком), всем бы места хватило.Тем более, что бузовал центр, а мы на Урале, Сибири, Дальнем Востоке в основном работали., выполняли госпланы на предприятиях, начали собирать урожаи в совхозах.Трудовой народ работал. У Дворцов спорта собиралась ничтожная группа людей. Некоторых выступающих невозможно было слушать - обиды на государство,что не поднимались по карьерной лестнице.Раз был на такой встрече у дворца, трое таких выступало, что люди протестно свистеть даже начинали.
18:13:35 26-10-2026
Не воюйте с русскими только беду себе накликаете - есть исторические примеры.
11:25:41 27-10-2026
Гость (18:13:35 26-10-2026) Не воюйте с русскими только беду себе накликаете - есть исто...
Как быстро люди забывают свои собственные поражения
08:55:25 27-10-2026
А когда у них не было планов воевать с Россией?Всегда их сюда тянуло как мух на падлу.Привыкли грабить и наживаться за счёт других народов.Простому народу надо там повнимательнее и поответственнее относиться к своим деятелям.Не допускать таких дебилов к власти,которые способны спровоцировать ядерную войну,и будет нормальная жизнь, без потрясений.
09:07:49 27-10-2026
Американыч (08:55:25 27-10-2026) А когда у них не было планов воевать с Россией?Всегда их сюд... ну теперь то нас, африканычей, больше в великобритании чем местных жителей. Вас, американычей, тоже прижмем.