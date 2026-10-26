Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять более 100 тысяч рублей

26 октября 2026, 12:46, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов с самой доступной арендой жилья, а Республика Алтай — 74-е, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду типовой двухкомнатной квартиры, 30% — на прочие расходы. Арендные ставки взяты за январь — сентябрь 2026 года, прожиточные минимумы — за 2026 год индивидуально для каждого субъекта Федерации.

"В Алтайском крае доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе — сентябре 2026 года, составляет 46,5%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, — 107,2 тыс. рублей", — говорится в исследовании.

В Республике Алтай 34,3% семей с детьми могут позволить себе арендовать квартиру. Семейный доход должен составлять 141,5 тыс. рублей.

Рейтинг регионов СФО по доступности аренды жилья:

Красноярский край (11-е место) — 63,3% семей, доход — 128,4 тыс. рублей;

Кемеровская область (13-е место) — 61,9% семей, доход — 103,1 тыс. рублей;

Иркутская область (20-е место) — 59,6% семей, доход — 121,9 тыс. рублей;

Томская область (34-е место) — 54,7% семей, доход — 121,5 тыс. рублей;

Новосибирская область (37-е место) — 54,0% семей, доход — 122,6 тыс. рублей;

Республика Хакасия (40-е место) — 52,2% семей, доход — 115,1 тыс. рублей;

Омская область (41-е место) — 52,1% семей, доход — 105,8 тыс. рублей;

Алтайский край (59-е место) — 46,5% семей, доход — 107,2 тыс. рублей;

Республика Алтай (74-е место) — 34,3% семей, доход — 141,5 тыс. рублей;

Республика Тыва (78-е место) — 31,4% семей, доход — 142,7 тыс. рублей.

Лидеры и аутсайдеры

Лидером по доступности аренды двухкомнатной квартиры стал Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей составляет 77,5%. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 77,4%, замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 72,1%.

Самая недоступная аренда — на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарской Республике 22,5% семей могут арендовать жилье, в Республике Ингушетия — 19,1%, в Чеченской Республике — 14,4%.