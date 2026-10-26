На Алтае менее половины семей с детьми могут позволить себе арендовать квартиру
Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять более 100 тысяч рублей
26 октября 2026, 12:46, ИА Амител
Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов с самой доступной арендой жилья, а Республика Алтай — 74-е, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду типовой двухкомнатной квартиры, 30% — на прочие расходы. Арендные ставки взяты за январь — сентябрь 2026 года, прожиточные минимумы — за 2026 год индивидуально для каждого субъекта Федерации.
"В Алтайском крае доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе — сентябре 2026 года, составляет 46,5%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, — 107,2 тыс. рублей", — говорится в исследовании.
В Республике Алтай 34,3% семей с детьми могут позволить себе арендовать квартиру. Семейный доход должен составлять 141,5 тыс. рублей.
Рейтинг регионов СФО по доступности аренды жилья:
- Красноярский край (11-е место) — 63,3% семей, доход — 128,4 тыс. рублей;
- Кемеровская область (13-е место) — 61,9% семей, доход — 103,1 тыс. рублей;
- Иркутская область (20-е место) — 59,6% семей, доход — 121,9 тыс. рублей;
- Томская область (34-е место) — 54,7% семей, доход — 121,5 тыс. рублей;
- Новосибирская область (37-е место) — 54,0% семей, доход — 122,6 тыс. рублей;
- Республика Хакасия (40-е место) — 52,2% семей, доход — 115,1 тыс. рублей;
- Омская область (41-е место) — 52,1% семей, доход — 105,8 тыс. рублей;
- Алтайский край (59-е место) — 46,5% семей, доход — 107,2 тыс. рублей;
- Республика Алтай (74-е место) — 34,3% семей, доход — 141,5 тыс. рублей;
- Республика Тыва (78-е место) — 31,4% семей, доход — 142,7 тыс. рублей.
Лидеры и аутсайдеры
Лидером по доступности аренды двухкомнатной квартиры стал Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей составляет 77,5%. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 77,4%, замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 72,1%.
Самая недоступная аренда — на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарской Республике 22,5% семей могут арендовать жилье, в Республике Ингушетия — 19,1%, в Чеченской Республике — 14,4%.
12:55:56 26-10-2026
В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Сами Знаете Какой Партии за так сказать заботу о многодетных.
Особенно заботливо выглядят десятилетия бездействия Администрации по выполнению решения суда об обеспечении участков многодетных в Бельмесёво положенной по закону инженерной инфраструктурой.
И ладно бы просто бездействие, но Администрация всячески пытается через суд доказать что они ничего многодетным не должны, и только суд постоянно подтверждает что они ОБЯЗАНЫ.
Но воз и ныне там, Администрация решение суда фактически не исполняет.
Это всё что надо знать о заботе государства по отношению к многодетным.
14:10:47 26-10-2026
Гость (12:55:56 26-10-2026) В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Сами Знает... вы плохо понимаете судебную систему, вы истец, администрация ответчик. Если по результатам суда администрация виновата и ей условно назначают штраф 300 рублей, вы победили в суде номинально, а администрация отмазалась реально. Поэтому возможно стоит сменить юриста на другого? Возможно другой юрист возьмет подороже, но результат будет.
14:33:22 26-10-2026
Гость (12:55:56 26-10-2026) В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Сами Знает... А не надо было на халяву хапать,с целью перепродажи. Теперь плачьте.
01:22:22 27-10-2026
Николай (14:33:22 26-10-2026) А не надо было на халяву хапать,с целью перепродажи. Теперь ... Вымиральщик с одним ребенком ущемился
12:58:07 26-10-2026
И? нам их пожалеть или где.
13:32:45 26-10-2026
Оказывается лужайка не падает с неба. Вот, что надо показывать студентам, а не петь оды про "щастье
материнства" и выплату в 100 тысяч рублей.
14:15:45 26-10-2026
Гость (13:32:45 26-10-2026) Оказывается лужайка не падает с неба. Вот, что надо показыва... На озоне от Технониколь видел Домики по 300-500 тысяч рублей самосборные, но они на теплый период подойдут). У Илона Маска есть дома, которые начинаются от 7000 долларов, модульные, + с возможностью расширения площади по горизонтали и вертикали естественно с доплатой. Жду не дождусь когда это все на паркет плейсах появится.
18:45:52 26-10-2026
Гость (14:15:45 26-10-2026) На озоне от Технониколь видел Домики по 300-500 тысяч рублей... Ждите под паркетом
01:23:21 27-10-2026
Гость (14:15:45 26-10-2026) На озоне от Технониколь видел Домики по 300-500 тысяч рублей... Плейсовские додики всё чего-то ждут
13:34:36 26-10-2026
просто нет социального жилья... раньше этим занимались предприятия, и государство....здравствуй реальность капитализма! привет чубайсу!!!
17:19:58 26-10-2026
Гость (13:34:36 26-10-2026) здравствуй реальность капитализма! привет чубайсу!!!. привет, совочек
13:36:44 26-10-2026
Ну, всё правильно. Если послушать риелторов, представителей девелоперов и чиновников с депутатами, то все остальные могут себе позволить более дорогие варианты, как то - единовременную покупку жилья на собственные средства и ещё более дорогой вариант приобретения жилья по "льготной" и рыночной ипотеке)))
14:14:53 26-10-2026
Должно быть доступное социальное жилье!!! А потом "встанут на ноги" и купят себе ИПОТЕЧНЫЕ хоромы .....
15:50:56 26-10-2026
Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять более 100 тысяч рублей.. Дело не в семейном доходе, так, отвлечение от реальных проблем. Социальное жилье, ипотечное, медицина, образование... Все проще.
16:04:08 26-10-2026
зачем рожать если совершенно нет условий? или как-то покрутиться и устроиться перед тем, как планировать ребенка! на "кристалле" обеспечивают жильем рабочих и много еще где - главное интересоваться и не ныть. при капитализме - какое еще социальное жилье, вы о чем? сами будете из зарплаты отчислять 6000 на такое предприятие?! или может учредите фонд?? демагогия одна
17:09:11 26-10-2026
Алтайский край (59-е место) — 46,5% семей, доход — 107,2 тыс. рублей;
По сути , кто не может арендовать, а тем более купить жилье - нищие. И таких больше половины. Спасибо большое Едру - за выполнение социальных обязательств в полном объеме. И жителям края, которые проголосовали за эту партию.
18:06:16 26-10-2026
достали
18:47:30 26-10-2026
Очень стимулирует повышать демографию. Шлите это в Госдуму!
01:24:54 27-10-2026
Сожмемся до миллионов 50 и будет. Потом не плачьте от более плодовитых народов
10:07:09 27-10-2026
Заброшенный дворец газпрома...
В Московской области насчитывается от 100 до 800 заброшенных или недостроенных коттеджных посёлков...
А говорят денег для молодых семей нет)