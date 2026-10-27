Аферисты через мессенджеры предлагают "продлить прикрепление к поликлинике" и просят написать слово "Помощь"

27 октября 2026, 11:21, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Минздраве Алтайского края предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на пациентов местных медучреждений. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от имени некой "Справочной", маскируясь под официальные сервисы поликлиник, рассказали в ведомстве.

Сценарий обмана выстроен так: человеку предлагают продлить прикрепление к поликлинике либо отказаться от него. Далее в переписке неизбежно возникает упоминание о "технической ошибке". Чтобы ее "устранить", пользователя просят написать слово "Помощь" и ожидать звонка от "свободного ассистента".

В региональном Минздраве подчеркнули, что сотрудники медицинских организаций не ведут коммуникацию с пациентами в мессенджерах по вопросам актуализации данных, прикрепления к поликлинике, не запрашивают кодовые слова и не предлагают ожидать звонков от каких‑либо "ассистентов".

Жителям края рекомендуют соблюдать меры безопасности: всегда уточнять и фиксировать номера телефонов, с которых могут поступить звонки из поликлиники. Не стоит вступать в переписку с неизвестными отправителями, переходить по подозрительным ссылкам и передавать персональные данные.