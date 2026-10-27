В Барнауле мошенники рассылают пациентам сообщения от имени "справочной" поликлиник
Аферисты через мессенджеры предлагают "продлить прикрепление к поликлинике" и просят написать слово "Помощь"
27 октября 2026, 11:21, ИА Амител
В Минздраве Алтайского края предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на пациентов местных медучреждений. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от имени некой "Справочной", маскируясь под официальные сервисы поликлиник, рассказали в ведомстве.
Сценарий обмана выстроен так: человеку предлагают продлить прикрепление к поликлинике либо отказаться от него. Далее в переписке неизбежно возникает упоминание о "технической ошибке". Чтобы ее "устранить", пользователя просят написать слово "Помощь" и ожидать звонка от "свободного ассистента".
В региональном Минздраве подчеркнули, что сотрудники медицинских организаций не ведут коммуникацию с пациентами в мессенджерах по вопросам актуализации данных, прикрепления к поликлинике, не запрашивают кодовые слова и не предлагают ожидать звонков от каких‑либо "ассистентов".
Жителям края рекомендуют соблюдать меры безопасности: всегда уточнять и фиксировать номера телефонов, с которых могут поступить звонки из поликлиники. Не стоит вступать в переписку с неизвестными отправителями, переходить по подозрительным ссылкам и передавать персональные данные.
11:27:53 27-10-2026
Ну слава богу не в махе это происходит, там бы мошенников сразу идентифицировали и поймали 🤣
13:07:38 27-10-2026
Гость (11:27:53 27-10-2026) Ну слава богу не в махе это происходит, там бы мошенников ср... Как всё патриотично, ...про макс
12:18:58 27-10-2026
Как раз в МАХе
13:13:54 27-10-2026
Гость (12:18:58 27-10-2026) Как раз в МАХе...
Туго нынче с юмором у населения...
13:45:23 27-10-2026
тонкий психологический прием про Помощь, как модно сейчас говорить "мое почтение"
17:43:37 27-10-2026
и кто введется на такое ж...? как так можно быть настолько странным-то!!