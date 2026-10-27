Команда редакции примерила на себя роль сушистов и узнала секреты японской кухни у шеф-повара "Ёбидоёби" в Барнауле

27 октября 2026, 07:15, Анна Кольченко

Журналисты amic.ru приготовили фирменный ролл издания / Фото amic.ru

Обычно журналисты amic.ru готовят новости, но в этот раз решили приготовить кое-что съедобное. Причем не ограничиваться чужими рецептами, а придумать собственный и назвать его Amic. И пусть наше творение получилось подозрительно похожим на "Филадельфию лайт", зато теперь у редакции есть свой фирменный ролл!

Повод для кулинарных экспериментов у нас серьезный: 30 октября amic.ru исполнится 27 лет. Весь месяц команда пробует себя в новых занятиях: мы уже научились готовить трендовые трайфлы, проверили меткость на стрельбище, устроили фотосессию без фотографа, а теперь решили освоить японскую кухню.

Что из этого вышло — читайте в материале корреспондента amic.ru Анны Кольченко.

Из журналистов — в сушисты

За новым опытом мы отправились в производственный цех сети ресторанов японской кухни "Ёбидоёби", где каждый день готовят суши и роллы для жителей Барнаула. Здесь нам предстояло не просто посмотреть, как работают повара, а самим приготовить два вида роллов: первый — холодный, который мы решили назвать Amic, второй — запеченный "Аяши".

Фото amic.ru

Нашим наставником стал Борис Шевченко — шеф-повар трех ресторанов сети "Ёбидоёби" в Барнауле. За его плечами 18 лет работы поваром, пять из которых он посвятил японской кухне. Причем именно с нее когда-то и начинался его профессиональный путь.

Прежде чем мы приступили к приготовлению, Борис устроил небольшой урок. Начали с главного ингредиента — риса. Он рассказал, что для суши и роллов подходит далеко не каждый сорт. Нужен круглозерный рис с высоким содержанием крахмала. Он достаточно клейкий, чтобы роллы не разваливались, но при правильной варке не превращается в кашу.

"У нас ближайший по свойствам к японскому рис выращивают в Краснодарском крае. Но важно не только выбрать правильный сорт, а еще и подготовить его: несколько раз промыть, сварить, затем заправить рисовым уксусом с сахаром и солью, — сообщил шеф-повар и добавил: — В Японии будущие сушисты могут учиться правильно готовить рис до двух лет".

После небольшого урока переходим к практике. Перед нами рис, листы нори, начинка и циновка — так называется бамбуковый коврик, с помощью которого формируют роллы.

Фото: amic.ru

Казалось бы, что сложного? Нужно взять строго определенное количество риса, равномерно распределить его по листу нори, добавить начинку, аккуратно свернуть и плотно прижать, чтобы все держало форму. Но на деле каждый этап требует сноровки. Лично я больше всего боялась порвать тонкий лист нори, поэтому действовала особенно осторожно.

"Нам нужны очень сильные пальцы, чтобы придавать роллам форму. Первое время это мозоли, уставшие руки, а потом уже нарабатывается навык, — объясняет Борис. — Зато сейчас я могу свернуть ролл всего за минуту".

С мастерством Бориса не поспоришь. Мы с коллегами только удивлялись, как ловко он управляется с ингредиентами на циновке. При этом шеф успевал помочь каждой из нас.

Фото: amic.ru И тут мы поняли, что у журналистов и сушистов есть кое-что общее — сильные пальцы. Еще бы, мы ведь целыми днями печатаем новости! Вот только клавиатура сопротивляется гораздо меньше, чем рис и нори.

"Филадельфия" по-амиковски

Пока мы старательно осваивали новое ремесло, Борис рассказывал, чем привычные нам роллы отличаются от традиционных японских. Оказалось, что любимая многими россиянами "Филадельфия" имеет мало общего с классическими рецептами Страны восходящего солнца.

"Традиционная японская кухня — это сушимаки. Это именно закрытые роллы с маленьким количеством ингредиентов: только тунец, только лосось, только креветка", — объясняет шеф-повар.

По его словам, разнообразные начинки, сливочный сыр и соусы получили распространение под влиянием западных гастрономических традиций. Сегодня в роллы добавляют даже курицу. Например, в барнаульских ресторанах "Ёбидоёби", как говорит Борис, популярностью пользуется "Цезарь". Однако главный фаворит у посетителей другой.

"Филадельфия — это звезда любого стола", — сообщает шеф.

Фото: amic.ru

После таких слов мы окончательно убедились, что с выбором начинки не прогадали. Кстати, Борис наши старания оценил и даже похвалил. По словам шеф-повара, для новичков, которые впервые взялись за приготовление роллов, у нас получилось отлично.

Готовим роллы дома

Пока осваиваем японскую кухню, интересуемся у профессионала, реально ли повторить такой эксперимент дома. Ведь со стороны кажется, что достаточно купить продукты, посмотреть пару видеоуроков — и можно открывать собственный суши-бар.

Первым делом шеф-повар советует купить готовый набор с рисом, нори и циновкой. Для начинки подойдут слабосоленый лосось или форель, креветки, творожный сыр и свежий огурец.

Правда, по словам шефа, домашний эксперимент может обойтись недешево. Ведь продукты приходится покупать целыми упаковками, даже если нужно всего несколько порций.

"Хорошие роллы дома — это 3000 рублей минимум. А готовый сет можно купить вдвое дешевле и при этом сэкономить время", — объясняет шеф-повар.

При этом сам Борис дома роллы почти не готовит. Признается, что ему проще сделать пиццу. А вот нам после мастер-класса захотелось повторить эксперимент уже на собственной кухне.

Три факта о роллах, которые нас удивили

Не заедайте роллы имбирем.

"Основная задача имбиря — освежать вкусовые ощущения между разными блюдами. Например, попробовали «Филадельфию», съели немного имбиря и только потом перешли к «Калифорнии». Так легче почувствовать особенности каждого ролла", — говорит шеф-повар Борис Шевченко.

Фото: amic.ru Не перемешивайте рис во время варки.

"Приготовить хороший рис для роллов непросто. Сначала его промывают минимум четыре-пять раз. На один стакан риса нужен один стакан воды. Варится он 20 минут и еще столько же стоит под крышкой. Для приготовления подойдет кастрюля с толстым дном, но еще лучше — рисоварка", — объясняет Борис.

Роллы необязательно есть палочками.

"В Японии есть свои правила столового этикета. Если роллы стоят на общей тарелке, их принято брать палочками и перекладывать к себе. А вот с собственной тарелки их вполне допустимо брать руками. Поэтому если вы едите один, палочки вовсе не обязательны", — объясняет шеф-повар.

Съедобный подарок к 27-летию

В итоге с мастер-класса мы ушли не только с новыми знаниями, но и с собственноручно приготовленными блюдами. А главное — справились с задачей и создали фирменный Amic в честь дня рождения портала.

Фото: amic.ru Теперь мы знаем, как правильно обращаться с рисом, зачем сушистам сильные пальцы и почему аккуратно свернуть начинку с первого раза получается далеко не у всех. А еще убедились, что на кухне, как и в редакции, без практики никуда.

Менять журналистику на японскую кухню мы, конечно, не собираемся. Но если вдруг новости закончатся, запасная профессия у нас теперь есть. Правда, за 27 лет работы amic.ru такого еще ни разу не случалось.