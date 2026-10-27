Участники пятидневного интенсива занимаются актерским мастерством, сценической речью и пластикой под руководством профессиональных театральных педагогов

27 октября 2026, 08:00, ИА Амител

"Театральная школа" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 26 октября открылась образовательная программа "Театральная школа" для юных участников школьных театров и детских творческих коллективов Алтайского края. В течение пяти дней учащиеся со всего края будут учиться у актеров, режиссеров и других специалистов театральной сферы. Программа стала частью IV Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" и проекта "Отражение". Всего за пять дней 100 талантливых детей со всего края узнают, что такое театр, и, возможно, кто-то из них захочет стать актером или режиссером.

Более 200 заявок на 100 мест

Театральная школа собрала детей в возрасте от 9 до 14 лет. Всего организаторы получили более 200 заявок, но принять смогли только 100 ребят. Программа включает занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению и созданию театрального реквизита. С детьми работают приглашенные специалисты из Новосибирска, Владимира и Барнаула. Помимо профессиональных навыков, ребята смогут получить опыт командной деятельности и познакомиться с разными подходами к театральному искусству.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала amic.ru, что образовательные мероприятия уже стали важной частью театральных фестивалей региона. Они позволяют участникам не только смотреть спектакли и обсуждать их с экспертами, но и получать новые знания, которые можно применять в собственной творческой работе.

"Мы стараемся внести образовательный компонент, чтобы не только зритель посмотрел спектакль, не только жюри пообсуждали спектакли, а театральные команды послушали это обсуждение и увезли еще какие-то компетенции", — рассказала Елена Безрукова.

По ее словам, в прошлом году подобные занятия проходили преимущественно для участников театральных студий при учреждениях культуры. Теперь к программе присоединились и школьные театры. Во многих школах с детьми занимаются учителя русского языка и литературы, а также увлеченные педагоги, которым может не хватать профессиональных театральных знаний.

Не обязательно становиться актером

Одна из задач мероприятия — показать детям, что театральные занятия полезны не только тем, кто планирует связать с искусством свою будущую профессию.

Педагог по развитию творческих способностей детей, актриса и режиссер Елена Тюрина приехала на программу из Владимира. На своих занятиях она использует упражнения из разных театральных дисциплин, чтобы помочь ребятам раскрыть воображение, свободнее выражать мысли и чувствовать себя увереннее перед публикой.

"Театральные дисциплины сильно развивают и кругозор, и коммуникативные навыки, и какие-то творческие способности", — отметила Елена Тюрина.

По ее мнению, умение выступать перед людьми пригодится ребенку независимо от того, выберет ли он актерскую профессию. Экзамены, публичные выступления и защита проектов требуют навыков, которые развиваются через сценическую практику.

На занятиях педагог помогает участникам преодолеть внутренние зажимы и научиться внимательнее относиться к собственным ощущениям. Например, одно из упражнений предполагает, что человек последовательно описывает, что видит, слышит и чувствует. Такая работа помогает лучше понимать себя и включаться в творческий процесс. Для юных актеров это особенно важно: выход на сцену часто сопровождается волнением, из-за которого ребенку сложно сосредоточиться на роли.

"Наша задача — сделать так, чтобы ему было хорошо. Выступление должно приносить удовольствие самому ребенку, а не превращаться только в испытание перед зрителями", — объяснила Елена Тюрина.

Как устроен театр изнутри

Еще одно направление программы — знакомство с устройством театрального спектакля и работой тех специалистов, которых зрители обычно не видят на сцене.

Детям рассказывают, как создают декорации и реквизит, почему для кукол выбирают определенные материалы и как художники воплощают замысел режиссера. Например, на площадке театра "Сказка" реквизитор Наталья рассказала об изготовлении кукол для спектаклей. Для этого используют папье-маше. Этот материал позволяет сделать их легче, чем при использовании дерева. Вес имеет большое значение для актеров, которым иногда приходится управлять куклами на протяжении всего спектакля.

Дети также познакомились с разными видами кукол и принципами управления ими. По словам организаторов, такие занятия помогают понять, сколько труда и профессиональных знаний стоит за привычным театральным представлением.

Федеральный проект

Провести программу "Отражение" удалось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Алтайского края. Организатором выступает Алтайский государственный театр кукол "Сказка".

Как пояснила Елена Безрукова, интенсив полностью финансируется за счет средств федерального бюджета. Благодаря гранту удалось обеспечить проживание, питание и обучение 100 детей и сопровождающих их педагогов. Сделать это без федеральной поддержки было бы очень сложно.

Параллельно с "Театральной школой" в рамках "Отражения" проходит программа "Школьное закулисье" для руководителей детских театральных студий и школьных театров. Повышение квалификации проходят 50 педагогов из более чем 20 муниципальных районов Алтайского края.

Еще одно направление — "Книжное зазеркалье", которое знакомит детей и подростков с современной литературой и книжной иллюстрацией. Всего проект предусматривает более 50 мероприятий на пяти площадках в Барнауле и в шести муниципальных образованиях региона.