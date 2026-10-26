Ключевой критерий — наличие существенного расхождения между изображением и реальным товаром

26 октября 2026, 14:30, ИА Амител

Карточки товаров / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Товар можно вернуть, если он не соответствует изображению на сайте, сообщил в разговоре с "Газетой.ru" вице-президент Международной Ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев. Однако, по его словам, использование нейросетей для создания фотографий товаров является приемлемым.

"Использовать нейросетевые изображения в карточках товаров допустимо. Продавец обязан предоставлять достоверную информацию о свойствах вещи, ее конструкции и комплектации. Дорисованные карманы, которых у куртки нет, могут стать основанием для претензии. Закон требует соответствия товара описанию. Сейчас общей обязанности маркировать каждую такую картинку в России нет. Пометка «создано ИИ» сама по себе не освобождает продавца от ответственности за недостоверные сведения", — отметил эксперт.

Хрулев объяснил, как поступить, если товар на фотографии не соответствует реальному:

"Если покупка расходится с описанием, сохраните скриншоты карточки, чек, переписку и фотографии вещи. Направьте продавцу требование о возврате денег, замене или снижении цены, указав конкретные отличия. Несоответствие описанию закон относит к недостаткам товара. Возврат вещи с недостатком по требованию продавца производится за его счет. Деньги должны вернуть в течение десяти дней со дня предъявления требования. Для технически сложных товаров действуют особые условия возврата. От качественного товара, купленного дистанционно, обычно можно отказаться в течение семи дней после получения, сохранив товарный вид и потребительские свойства. Исключение касается товара с индивидуально-определенными свойствами, пригодного исключительно покупателю. При отказе продавца можно обратиться в Роспотребнадзор или суд".

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