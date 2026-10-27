К моменту прибытия медиков мужчина пришел в себя

27 октября 2026, 10:04, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае судебный пристав спас 44-летнего посетителя, у которого случился приступ во время приема по вопросу взыскания алиментных платежей, сообщает региональная ФССП.

"В ходе беседы мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол, у него начался эпилептический приступ, сопровождавшийся сильными судорогами", — рассказали в ведомстве.

Пристав не растерялся и "выполнил весь необходимый комплекс мероприятий" по спасению человека. К моменту прибытия медиков мужчина пришел в себя.

Ранее в Змеиногорске пристав спас жизнь посетителю суда во время эпилептического припадка.