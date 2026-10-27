Житель Алтая пришел к приставу поговорить о долге и чуть не умер во время беседы
К моменту прибытия медиков мужчина пришел в себя
27 октября 2026, 10:04, ИА Амител
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
В Алтайском крае судебный пристав спас 44-летнего посетителя, у которого случился приступ во время приема по вопросу взыскания алиментных платежей, сообщает региональная ФССП.
"В ходе беседы мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол, у него начался эпилептический приступ, сопровождавшийся сильными судорогами", — рассказали в ведомстве.
Пристав не растерялся и "выполнил весь необходимый комплекс мероприятий" по спасению человека. К моменту прибытия медиков мужчина пришел в себя.
Ранее в Змеиногорске пристав спас жизнь посетителю суда во время эпилептического припадка.
10:16:26 27-10-2026
это он ещё у налоговиков не был.
11:04:55 27-10-2026
Пытался сняться со счетчика, но не вышло
11:40:40 27-10-2026
Приставов наверное обучают оказывать первую медпомощь, им это необходимо для работы.
12:46:17 27-10-2026
Сначала писали, как приставы спасали потерявшуюся собаку. Потом была статья, как спасли бездомного котёнка. Апофеоз – спасли человека!!!
P.S. Может, надо начинать с того, что наладить корректную работу приставов в Алтайском крае? Зачем человек пошёл к приставу? Видимо, по той причине, что нет возможности обсудить проблему по телефону и выбрать оптимальный вариант решения. Телефонов приставов в Алтайском крае не существует. Приставы недоступны. Неизвестно, по какой причине. В России есть номер приставов 8 800……., на который могут позвонить все заинтересованные. Но! В нашем регионе общероссийский номер не действует! По местным телефонам приставы не отвечают. Вполне вероятно, что много вопросов можно было решить простым звонком. Но нет! Приставы заняты спасением кошек и собак в рабочее время, а с людьми что цацкаться? Можно «наехать», довести до потери сознания, а потом оказать первую медпомощь. Ну а что, не оставил умирать на своих глазах, герой!
13:08:11 27-10-2026
Гость (12:46:17 27-10-2026) Сначала писали, как приставы спасали потерявшуюся собаку. П... Да. В Кемеровской области - пожалуйста. У нас не дозвониться
13:09:45 27-10-2026
Гость (12:46:17 27-10-2026) Сначала писали, как приставы спасали потерявшуюся собаку. П... вы скорее всего имеете очень ограниченное представление о работе приставов, думаете что они посиживают в кабинетиках и не желают отвечать на телефон. а на самом деле они очень часто на выездах и не в очень приятных местах. Все приставы исполняют решения суда, сами они ничего не выдумывают, и если б человек платил алименты, либо иные платежи вовремя, не надо было бы и беседовать
13:43:55 27-10-2026
гость (13:09:45 27-10-2026) вы скорее всего имеете очень ограниченное представление о ра... Нет необходимости иметь расширенное представление о работе приставов. Но люди постоянно пишут, что не могут связаться с приставами посредством телефонной связи. Причем здесь сидение в кабинете? Мобильную связь ещё не отменили! Полагаю, что многие вопросы приставы могли бы решить путем телефонных переговоров в спокойном тоне вместо того, чтобы бегать «с наганом наперевес, сидеть в засадах», ловить кого-то. Или это неинтересно, мало драйва и адреналина?
19:56:15 27-10-2026
Похоже что беседа была не из приятных!