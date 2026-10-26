Инсульт часто представляют как резкое "отключение" участка мозга, но современная нейронаука видит в этом событии сложный динамический процесс

26 октября 2026, 14:15, ИА Амител

Инсульт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

После инсульта мозг перестает получать достаточное количество кислорода, что приводит к его быстрому разрушению. Каждую минуту в этом процессе погибает около двух миллионов нейронов — это эквивалентно утрате, которую мозг испытывает за четыре года естественного старения, сообщил РИА Новости Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политехнического университета.

"Инсульт развивается стремительно и необратимо, структуры мозга разрушаются уже в первые мгновения без кислорода. Каждую минуту промедления теряется около 1,9 миллиона нейронов. То есть за час этих клеток гибнет столько же, сколько при нормальном старении почти за четыре года. Поэтому важно оказать помощь быстро", — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что задержка в оказании помощи может привести к летальному исходу или инвалидности. При своевременной и грамотной реабилитации восстановление, как правило, занимает до одного года. Если проблемы, возникшие после инсульта, сохраняются более года, то, вероятно, они останутся на всю жизнь.

"Условиями для хорошего восстановления являются быстрое начало лечения, небольшой размер и удачное расположение очага в участках мозга, отвечающих за второстепенные функции, интенсивная и длительная реабилитация", — уточнил Литвинов.

Ранее сообщалось, что "залипание" в телефоне повышает риск инсульта.