Заражение человека - это скорее исключение из правил

26 октября 2026, 15:16, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вирус Шамонда опасен в первую очередь для крупного рогатого скота, а случаи заражения человека — скорее исключение, чем правило.

Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Оберемок.

Во Франции зафиксирован первый в истории случай заражения человека этим вирусом, пациент скончался в больнице. Информацию подтвердило Министерство сельского хозяйства страны. Заразившийся просто оказался не в то время и не в том месте, отметил Оберемок.

По словам эксперта, летальный исход связан с особыми обстоятельствами: у заболевшего был серьезный иммунодефицит, к тому же он проживал в местности, где вирус активно циркулировал среди скота.