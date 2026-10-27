В Барнауле водитель устроил массовое ДТП на встречной полосе и сбежал
В результате происшествия пострадали два человека
27 октября 2026, 10:26, ИА Амител
В Барнауле разыскивают водителя "Тойоты Карины", который вечером 26 октября устроил массовое ДТП с участием шести машин на проспекте Космонавтов в районе дома № 14, сообщает алтайское МВД.
Водитель, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны улицы Попова в направлении улицы Малахова, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилями "Фольксваген Поло", "Рено Логан", "УАЗ Патриот" и "Дайхатсу Танто". После этого "УАЗ Патриот" столкнулся с "Хавал Джолион".
«В результате происшествия пострадали два человека: пассажиры УАЗ и "Хавал". Госпитализация не потребовалась», — сообщили в ведомстве.
Водитель "Тойоты" с места аварии скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность и обстоятельства ДТП.
10:40:19 27-10-2026
Пьянь скорее всего
17:47:27 27-10-2026
найдут, сядет минимум на 7 лет, +на КПП Казахстан написали, так что он конченый уже. Пострадавшие пишите в страховые и оформляйте экспертный ущерб а также снятие повреждений в больницах, по полной его загрузить. Моно такие расследования тут освещать как проходит, ФИО таких подонков, выплаты и пр. Показательных порок очень не хватает
22:07:42 27-10-2026
Гость (17:47:27 27-10-2026) найдут, сядет минимум на 7 лет, +на КПП Казахстан написали, ... На 25 или на пожизненное . БГГ. За шесть кусков металлолома.