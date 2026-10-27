В результате происшествия пострадали два человека

27 октября 2026, 10:26, ИА Амител

В Барнауле разыскивают водителя "Тойоты Карины", который вечером 26 октября устроил массовое ДТП с участием шести машин на проспекте Космонавтов в районе дома № 14, сообщает алтайское МВД.

Водитель, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны улицы Попова в направлении улицы Малахова, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилями "Фольксваген Поло", "Рено Логан", "УАЗ Патриот" и "Дайхатсу Танто". После этого "УАЗ Патриот" столкнулся с "Хавал Джолион".

«В результате происшествия пострадали два человека: пассажиры УАЗ и "Хавал". Госпитализация не потребовалась», — сообщили в ведомстве.

Водитель "Тойоты" с места аварии скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность и обстоятельства ДТП.