Заявление нужно подавать заранее, ежегодно подтверждать уход и вовремя сообщать о его прекращении

26 октября 2026, 12:29, ИА Амител

Оборудование для инвалидов в фонде "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

С 1 января 2027 года вступят в силу новые правила оформления ухода за инвалидами I группы, детьми‑инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Главное изменение: заявление на уход нужно подавать заранее, до начала ухода, а не после, как было раньше. Сделать это можно через портал "Госуслуги", в МФЦ или в отделении Социального фонда.

При подаче заявления обязательно потребуется согласие самого подопечного. Если он признан недееспособным, нужно согласие его законного представителя. Это правило действует даже в том случае, если ухаживающий и подопечный живут вместе. Подопечный вправе в любой момент отказаться от ухода.

Если уход будет продолжаться долго, его нужно ежегодно подтверждать: не позднее чем через 12 месяцев после подачи предыдущего заявления надо подать новое. При опоздании период до подачи документа в страховой стаж не засчитают.

В случае прекращения ухода сообщить об этом в фонд необходимо в течение пяти дней. За каждый год ухода начисляется год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Те, кто уже ухаживает за инвалидом или пожилым человеком до начала 2027 года, могут подтвердить уход по старым правилам — но только до 1 января 2028 года. Откладывать оформление на последний момент не рекомендуется.

Отдельное правило касается родителей детей‑инвалидов и инвалидов с детства I группы: им не нужно ничего подтверждать самостоятельно — сведения автоматически отражаются на индивидуальном лицевом счете. Это касается только тех родителей, которые получают ежемесячную выплату на уход по указу президента "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми‑инвалидами и инвалидами с детства I группы".