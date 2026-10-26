ФСБ не пустила в Алтайский край более 90 сторонников экстремизма и терроризма
Иностранные граждане пытались незаконно пересечь границу региона
26 октября 2026, 15:00, Анна Кольченко
С начала 2026 года сотрудники органов безопасности региона не допустили въезда в страну более 90 иностранцев — сторонников международных террористических и религиозных экстремистских организаций. Сейчас решается вопрос о том, чтобы официально закрыть им въезд в Россию.
Как охраняют границу Алтайского края?
Протяженность государственной границы в регионе превышает 800 километров. Сотрудники органов безопасности обеспечивают ее охрану, борются с незаконной миграцией и контрабандой.
Пограничникам помогают добровольные народные дружины, которые действуют во всех приграничных населенных пунктах. Местные жители участвуют в поиске нарушителей, помогают правоохранителям и разъясняют правила пограничного режима.
Кроме того, с 19 марта 2026 года в России выросли штрафы за нарушение правил пересечения границы. Теперь гражданам грозит от 5 до 25 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 250 тысяч, а организациям — от 1 до 2,5 млн рублей.
15:13:34 26-10-2026
так надо было пустить и тут посадить за терроризм
а теперь они в другом месте постараются перейти границу и вредить нам
почему террористов не отлавливают?
15:46:52 26-10-2026
Как они с них штраф собираются брать, очень интересно.
16:05:07 26-10-2026
зная руководителя, не удивлюсь. ОЧЕНЬ хорошо работаем приграничное отделение