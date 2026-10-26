Иностранные граждане пытались незаконно пересечь границу региона

26 октября 2026, 15:00, Анна Кольченко

Граница / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

С начала 2026 года сотрудники органов безопасности региона не допустили въезда в страну более 90 иностранцев — сторонников международных террористических и религиозных экстремистских организаций. Сейчас решается вопрос о том, чтобы официально закрыть им въезд в Россию.

Как охраняют границу Алтайского края?

Протяженность государственной границы в регионе превышает 800 километров. Сотрудники органов безопасности обеспечивают ее охрану, борются с незаконной миграцией и контрабандой.

Пограничникам помогают добровольные народные дружины, которые действуют во всех приграничных населенных пунктах. Местные жители участвуют в поиске нарушителей, помогают правоохранителям и разъясняют правила пограничного режима.

Кроме того, с 19 марта 2026 года в России выросли штрафы за нарушение правил пересечения границы. Теперь гражданам грозит от 5 до 25 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 250 тысяч, а организациям — от 1 до 2,5 млн рублей.