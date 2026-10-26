Двое мужчин погибли

26 октября 2026, 13:25, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В ночь на 26 октября и ранним утром дежурные силы ПВО сбили 113 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью, из них более 70 дронов над самим Воронежем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По обновленным данным, в результате атаки в Воронеже погибли двое мужчин (1960 и 1973 года рождения), 17 человек получили ранения, включая одного ребенка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"От себя лично и от имени правительства Воронежской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления: наши врачи сделают для этого все возможное", — написал губернатор.



Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.



"Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города", — добавил Гусев.

Он подчеркнул, что публикация в интернете фотографий и видеоматериалов с результатами работы систем ПВО, особенно с географической привязкой, строго запрещена. Подходить к обломкам беспилотных летательных аппаратов категорически нельзя! Если вы обнаружили фрагменты дронов, необходимо предупредить окружающих и незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали после атаки ВСУ на Омск.