Служба доставки "Сушия" дарит сеты новым клиентам и именинникам, а за приглашение друзей начисляет бонусы

26 октября 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGGR5BX

Сет / Фото: сообщество компании "Сушия" во "ВКонтакте"

Заказать роллы на ужин и получить подарок предлагает служба доставки "Сушия" в Барнауле. Компания подготовила несколько акций для новых и постоянных клиентов: бесплатные сеты, бонусы за приглашение друзей и специальное предложение ко дню рождения. А еще в меню появились необычные десерты.

Роллы в подарок и бонусы за друзей

В компании приготовили несколько предложений* для новых и постоянных клиентов.

Например, при первом заказе от 1699 рублей можно бесплатно получить сет "Хайп" и еще 500 приветственных бонусов. Для этого на сайте или в приложении нужно указать промокод "хайп". Предложение действует один раз для нового клиента. Бонусы можно использовать в течение 30 дней, но нельзя обменять на деньги.

Сет "Хайп" / Изображение: сайт сушия.рф

Еще один способ получить бонусы — акция "Угости друга". Нужно скачать мобильное приложение и отправить другу ссылку-приглашение. После регистрации он получит 500 бонусов на первый заказ от 1000 рублей. Как только друг оформит покупку, пригласившему тоже начислят 500 бонусов.

А именинникам компания дарит сет "Лайк" при заказе от 2500 рублей по промокоду "2525". Акция действует с 10:00 до 23:00 за три дня до праздничной даты, в сам праздник и три дня после него. Для получения подарка нужно указать дату дня рождения в личном кабинете, применить промокод на сайте или в приложении и предъявить курьеру либо кассиру подтверждающий документ. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и бонусами.

Акция для именинников в компании "Сушия" / Изображение: сушия.рф

Моти в моде

В меню появились японские десерты — моти. Есть два варианта лакомства: клубничное с ягодной начинкой и фисташковое с кунафой, из тягучего рисового теста с нежной творожно-шоколадной начинкой. Кунафа — это тонкие хрустящие нити теста, которые добавляют десерту необычную текстуру.

"Берут для детей — съедают сами", — шутят в компании.

За горячими роллами и японскими десертами необязательно выходить из дома. В компании обещают доставку от 30 минут. Заказ можно оформить на сайте компании или в мобильном приложении.

Служба доставки "Сушия"

Адрес: Барнаул, ул. Советской Армии, 95а

"ВКонтакте"

"ВК-канал"

Сайт*Акции действительны на момент выхода рекламы​. Подробные условия акции, сроки доставки и информацию об организаторе уточняйте по телефону + 7(913) 210-22-07

ИП Касьянов Евгений Владимирович, ОГРНИП 317222500002418. г. Барнаул

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