Роллов много не бывает. Как получить бесплатный сет в Барнауле
Служба доставки "Сушия" дарит сеты новым клиентам и именинникам, а за приглашение друзей начисляет бонусы
26 октября 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGGR5BX
Заказать роллы на ужин и получить подарок предлагает служба доставки "Сушия" в Барнауле. Компания подготовила несколько акций для новых и постоянных клиентов: бесплатные сеты, бонусы за приглашение друзей и специальное предложение ко дню рождения. А еще в меню появились необычные десерты.
Роллы в подарок и бонусы за друзей
В компании приготовили несколько предложений* для новых и постоянных клиентов.
Например, при первом заказе от 1699 рублей можно бесплатно получить сет "Хайп" и еще 500 приветственных бонусов. Для этого на сайте или в приложении нужно указать промокод "хайп". Предложение действует один раз для нового клиента. Бонусы можно использовать в течение 30 дней, но нельзя обменять на деньги.
Еще один способ получить бонусы — акция "Угости друга". Нужно скачать мобильное приложение и отправить другу ссылку-приглашение. После регистрации он получит 500 бонусов на первый заказ от 1000 рублей. Как только друг оформит покупку, пригласившему тоже начислят 500 бонусов.
А именинникам компания дарит сет "Лайк" при заказе от 2500 рублей по промокоду "2525". Акция действует с 10:00 до 23:00 за три дня до праздничной даты, в сам праздник и три дня после него. Для получения подарка нужно указать дату дня рождения в личном кабинете, применить промокод на сайте или в приложении и предъявить курьеру либо кассиру подтверждающий документ. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и бонусами.
Моти в моде
В меню появились японские десерты — моти. Есть два варианта лакомства: клубничное с ягодной начинкой и фисташковое с кунафой, из тягучего рисового теста с нежной творожно-шоколадной начинкой. Кунафа — это тонкие хрустящие нити теста, которые добавляют десерту необычную текстуру.
"Берут для детей — съедают сами", — шутят в компании.
За горячими роллами и японскими десертами необязательно выходить из дома. В компании обещают доставку от 30 минут. Заказ можно оформить на сайте компании или в мобильном приложении.
Служба доставки "Сушия"
Адрес: Барнаул, ул. Советской Армии, 95а
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Сайт*Акции действительны на момент выхода рекламы. Подробные условия акции, сроки доставки и информацию об организаторе уточняйте по телефону + 7(913) 210-22-07
ИП Касьянов Евгений Владимирович, ОГРНИП 317222500002418. г. БарнаулРеклама
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