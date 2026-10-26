Списки литературы и ссылки на ресурсы должны выполняться только по желанию ученика и родителей

26 октября 2026, 13:16, ИА Амител

Домашнее задание / Школа / Дети / Образование / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина в беседе с РИА Новости разъяснила правила относительно домашних заданий в каникулярное время.

По ее словам, педагоги не вправе давать школьникам обязательные задания на период каникул — это время предназначено для отдыха учащихся. Ранее Минпросвещения рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября.

"Каникулярный период — это время, когда учебная нагрузка должна быть исключена, чтобы обеспечить восстановление сил школьников", — отметила эксперт.

Ангелина Рябина подчеркнула, что любые материалы, которые могут предлагать учителя, — списки литературы, ссылки на образовательные ресурсы, рекомендации по повторению тем — носят исключительно добровольный характер. Решение об их использовании остается за учениками и их родителями.