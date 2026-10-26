В Минпросвещения запретили давать домашние задания на время школьных каникул
Списки литературы и ссылки на ресурсы должны выполняться только по желанию ученика и родителей
26 октября 2026, 13:16, ИА Амител
Эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина в беседе с РИА Новости разъяснила правила относительно домашних заданий в каникулярное время.
По ее словам, педагоги не вправе давать школьникам обязательные задания на период каникул — это время предназначено для отдыха учащихся. Ранее Минпросвещения рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября.
"Каникулярный период — это время, когда учебная нагрузка должна быть исключена, чтобы обеспечить восстановление сил школьников", — отметила эксперт.
Ангелина Рябина подчеркнула, что любые материалы, которые могут предлагать учителя, — списки литературы, ссылки на образовательные ресурсы, рекомендации по повторению тем — носят исключительно добровольный характер. Решение об их использовании остается за учениками и их родителями.
15:23:17 26-10-2026
Наконец-то! Давно было, но помню как были испорчены зимние каникулы заучиванием части Некрасовской нетленки "Мороз, Красный нос"
16:16:21 26-10-2026
а куда обращаться тем кому дали?
19:03:13 26-10-2026
Гость (16:16:21 26-10-2026) а куда обращаться тем кому дали?... В спортлото напиши!
21:35:30 26-10-2026
в нашей наоборот попросили сами же родители не расхолаживать детей- есть задания и началке и младшей и старшей и пробники экзаменов и консультации от учителей (репетиторство) . Но тут платная, частная в Подмосковье школа у нас, супер. Ну я думаю рабочим-то необязательно такое вникающее образование, поэтому и придумываются такие законы, необразованными легче манипулировать
03:55:30 27-10-2026
Как быть тогда с теми, кто не сдал экзамены?