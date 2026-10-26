Ключевой критерий отбора — возможность сформировать базовый набор навыков и собрать портфолио, достаточное для первых заказов или трудоустройства

26 октября 2026, 15:31, ИА Амител

Мужчина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E / amic.ru

Сегодня освоить основы новой профессии и запустить карьеру можно без многолетнего обучения в университете. Онлайн-курсы предоставляют возможность получить базовые знания в таких областях, как маркетинг, дизайн, туризм и другие. Необходимые навыки затем можно оттачивать на практике, сообщила Life.ru Анна Иоспа, генеральный директор агентства "АПУМ", преподаватель маркетинга и медиакоммуникаций в Британской школе дизайна и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По словам эксперта, короткие образовательные программы позволяют быстро освоить новую специальность. Например, обучение основам работы менеджером маркетплейсов может занять всего три-четыре месяца, бухгалтерскому учету — от трех месяцев, интернет-маркетингу и SMM — также от трех месяцев. Визажисты и стилисты могут пройти курсы продолжительностью от одного до трех месяцев. Также дистанционно доступны программы по дизайну интерьеров, digital-дизайну, туризму и аналитике.

"Возможно ли построение карьеры на основе такого формата обучения? Думаю, возможно при условии наличия желания, трудолюбия и целеустремленности", — сказала она.

Специалист отметила, что краткосрочные курсы обеспечивают лишь базовые знания, и дальнейшее профессиональное развитие требует практики. Некоторые образовательные учреждения помогают выпускникам с трудоустройством, но прохождение программы не гарантирует получение работы.

Микрокурсы подходят не для всех профессий. Как утверждает Иоспа, они не могут заменить полноценное обучение для врачей, пилотов, пожарных, машинистов электропоездов и других специалистов, чья работа напрямую связана с безопасностью людей.

Маркетолог советует тем, кто планирует получить профессию онлайн, тщательно выбирать образовательное учреждение. Важно проверить его лицензию, квалификацию преподавателей и узнать об их реальном профессиональном опыте. Если специалист утверждает, что работал над крупными проектами, стоит это подтвердить.

"Еще один лайфхак: позвоните в организацию и узнайте, реальный ли это сотрудник. В моей практике некоторые люди приписывают себе очень сильное резюме, а на самом деле этих проектов не было", — предупредила Иоспа.

Эксперт советует тщательно ознакомиться с условиями возврата средств: многие онлайн-школы предоставляют возможность вернуть деньги за обучение, если оно не оправдало ожиданий, однако конкретные правила следует уточнить до оплаты.

По мнению Иоспы, в ближайшие три-пять лет образовательные форматы могут существенно трансформироваться. Она полагает, что молодежи все труднее концентрироваться на длинных традиционных лекциях, поэтому короткие и прикладные программы будут становиться все более популярными. В то же время в профессиях, где требуется глубокая теоретическая подготовка, диплом сохранит свое значение, а в таких сферах, как дизайн, организация мероприятий и другие креативные области, ключевым фактором станет наличие портфолио, считает эксперт.