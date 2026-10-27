В 33 регионах наблюдаются перебои с выдачей лекарства, а сроки льготного обеспечения достигают нескольких месяцев

27 октября 2026, 10:43, ИА Амител

Диабет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России обострилась проблема доступности глюкагона — препарата, критически важного для пациентов с сахарным диабетом при резком падении уровня глюкозы, когда больной не в состоянии самостоятельно принять быстрые углеводы. Как сообщает газета "Известия", трудности с получением лекарства зафиксированы как минимум в 33 регионах страны.

Пациенты сталкиваются сразу с несколькими барьерами. Во‑первых, возникают сложности с оформлением льготных рецептов: в ряде случаев препарат не выписывают даже при наличии медицинских показаний.

Медики объясняют это отсутствием глюкагона в системе обеспечения и рекомендуют при экстренной ситуации обращаться за помощью к скорой. Во‑вторых, сроки получения лекарства по льготе существенно затягиваются — от двух недель до нескольких месяцев.

Приобрести препарат за собственные средства также крайне сложно. Глюкагон доступен лишь в ограниченном числе аптек — в основном в Москве, Санкт‑Петербурге, а также в Астраханской и Калужской областях. При этом цена на лекарство заметно выросла: если раньше оно стоило порядка 700 рублей, то сейчас его стоимость достигает 14 тысяч рублей.

Эксперты выделяют вероятные причины дефицита. Одна из них — несостоявшиеся закупочные процедуры: потребность в препарате есть, но поставщики не участвуют в торгах. Еще одним фактором может быть процесс перерегистрации глюкагона, который временно влияет на стабильность поставок.