На 4% больше: стипендии студентов проиндексируют в 2027 году
Повышение коснется академических, социальных и иных государственных стипендий, финансируемых из средств федерального бюджета
26 октября 2026, 14:00, ИА Амител
С 1 сентября 2027 года в России планируется индексация стипендий для студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Повышение составит 4%.
"Повышение прошло с 1 сентября 2026 года и запланировано на 1 сентября 2027 года. Механизм заложен таким образом, что индексация становится регулярной практикой. Размер индексации планировался в соответствии с прогнозной инфляцией. На 2028–2029 год также заложена в бюджет индексация порядка 4%", — сказал Морковкин.
Эксперт уточнил, что индексация коснется не только студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, но и аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.
По информации Морковкина, на стипендии в 2027 году будет выделено около 119,1 миллиарда рублей. В период с 2027 по 2029 год общий бюджет на эти цели составит примерно 370 миллиардов рублей, что свидетельствует о долгосрочной финансовой дисциплине государства в области поддержки студентов.
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