В кофейнях Stars Coffee предложат фисташковый латте и подарки, а подписчикам СберПрайма — скидку 20% на напитки

26 октября 2026, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFGhdYEu

Кофе и десерт / Фото: пресс-служба "Сбербанка"

С 2 ноября 2026 года жители Барнаула смогут попробовать лимитированное зеленое меню, которое СберПрайм и сеть Stars Coffee ("Старс Кофе") подготовили к 185-летию Сбера. Посетителей ждут новые вкусы, коллекционные стикеры и подарки. Акцию приурочили к Зеленому дню — одному из главных событий года для клиентов банка.

Что предложат гостям кофеен?

Главной новинкой станет латте "Фисташковый пломбир" с нотами миндаля и фисташек, нежными сливками и хрустящей фисташкой. К нему можно заказать печенье "Матча-фисташка с белым шоколадом".

Горячие напитки будут подавать в стаканах с символикой обоих брендов. Кроме того, для посетителей подготовили фирменные стикеры. Один из них можно получить при покупке специального латте.

Барнаул вошел в число восьми городов, которые присоединятся к акции с 2 по 30 ноября 2026 года. Новинки также появятся в Уфе, Грозном, Ханты-Мансийске, Новосибирске, Чите, Благовещенске и Улан-Удэ.

В Москве, Санкт-Петербурге и еще десяти городах зеленое меню можно попробовать с 23 октября по 23 ноября.

Как получить скидку и подарок?

Для владельцев СберПрайма подготовили дополнительную выгоду — скидку 20% на любой напиток сети. Промокод можно найти в личном кабинете приложения СберБанк Онлайн или на сайте подписки.

Тем, кто подключит сервис прямо в кофейне, подарят печенье. Для этого нужно отсканировать кьюар-код на кассе и оформить подписку.

Отдельный сюрприз предусмотрели 12 ноября, когда Сбер отметит 185-летие. В этот день праздничное угощение бесплатно получат как действующие, так и новые подписчики.

Кофе и десерт / Фото: пресс-служба "Сбербанка"

Почему компании решили объединить усилия?

Директор дивизиона СберПрайм Сбербанка Анна Кашницкая рассказала, что совместная акция позволит клиентам получать больше преимуществ от подписки даже при покупке привычного кофе.

"Мы хотим, чтобы ценность СберПрайма была заметна не только в перечне преимуществ подписки, но и в повседневной жизни наших клиентов. Партнерство со Stars Coffee — хороший пример такого подхода: мы объединили экспертизу любимого многими бренда в создании кофейных напитков с реальной выгодой для подписчиков — скидкой 20% на любые напитки. Для нас это не просто праздничная коллаборация, а возможность сделать привычный ритуал приятнее, добавив в него новые вкусы, впечатления и выгоду", — отметила Анна Кашницкая.

Управляющий партнер Stars Coffee Эрнесто Гонсалес поздравил Сбер с 185-летием и рассказал, почему сеть решила поддержать юбилейную акцию.

"Нам важно радовать гостей не только вкусными напитками и едой, но и интересными предложениями от партнеров, и коллаборация со СберПрайм — как раз такой случай", — отметил он.

В юбилейный год к Зеленому дню присоединилось рекордное число компаний-партнеров Сбера. Совместная акция с кофейнями охватит 21 город России.

*Специальное меню будет доступно с 2 по 30 ноября 2026 года включительно. Подробности можно узнать на сайте.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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