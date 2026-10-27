Город прощается с золотой осенью, но снег пока не спешит укрывать улицы

27 октября 2026, 07:00, ИА Амител

Грустная красота поздней осени / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Деревья в Барнауле почти полностью сбросили листву и теперь стоят с голыми ветвями в ожидании зимы. Последние желтые листья еще держатся на отдельных кронах, а остальные уже укрыли землю. Город постепенно теряет осенние краски. Вот только зима пока не торопится.

Когда же Барнаул окончательно засыплет снегом?

По прогнозам погодных сервисов, последняя неделя октября обещает быть относительно комфортной. Днем столбики термометров будут показывать положительные значения, а по ночам температура составит около нуля, местами возможен небольшой минус. Преобладать будет ветер южных направлений. В пятницу, 30 октября, синоптики допускают осадки — дождь, по отдельным прогнозам с мокрым снегом. Устойчивого снежного покрова еще не ожидается.

А пока Барнаул застыл между двумя сезонами. Как выглядят улицы, скверы и деревья, которые уже распрощались с осенним нарядом, — смотрите в нашей фотоленте.