Врач рассказал, чем опасна баня при высокой температуре
Из-за расширения сосудов инфекция быстрее распространяется по организму, а нагрузка на сердце и сосуды резко возрастает
26 октября 2026, 17:45, ИА Амител
Применение бани и тепловых процедур при высокой температуре для лечения респираторных заболеваний может быть опасным. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил кандидат медицинских наук и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.
"Следующий метод — это пойти в баню с температурой и полечить там респираторные вирусные (РВ) и респираторные заболевания (РЗ). Это опасное дело, поскольку сосуды расширяются, соответственно вирус еще больше распространяется по организму", — пояснил эксперт.
Кондрахин рекомендовал не использовать этот метод для лечения простуды.
Ранее врач назвала самые эффективные средства для улучшения самочувствия при гриппе.
21:27:26 26-10-2026
вот почему фигурист так опасно и быстро заболел - от до этого с температурой откатал 5 спектаклей, потом супер-баня со снегом на пол-ночи и след. вечером уже всё, скорая и ИВЛ . теперь без рук и без ног
22:30:07 26-10-2026
Разницу между простудой и ОРЗ не объяснили
22:58:56 26-10-2026
Ыы так представляет баню????