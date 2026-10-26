Из-за расширения сосудов инфекция быстрее распространяется по организму, а нагрузка на сердце и сосуды резко возрастает

26 октября 2026, 17:45, ИА Амител

Баня / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Применение бани и тепловых процедур при высокой температуре для лечения респираторных заболеваний может быть опасным. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил кандидат медицинских наук и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

"Следующий метод — это пойти в баню с температурой и полечить там респираторные вирусные (РВ) и респираторные заболевания (РЗ). Это опасное дело, поскольку сосуды расширяются, соответственно вирус еще больше распространяется по организму", — пояснил эксперт.

Кондрахин рекомендовал не использовать этот метод для лечения простуды.

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