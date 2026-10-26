Инфляция и рост цен могут увеличивать срок, даже если человек стабильно копит

26 октября 2026, 16:48, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Жителям крупных городов России потребуется копить на квартиру в новостройке примерно 26–35 лет, по подсчетам генерального директора Umbrella Consulting Group Кирилла Агапова, пишет "Прайм". Он отметил, что дешевых квартир на первичном рынке почти не осталось, а строительство стало более дорогостоящим.

В Москве за последние три года количество бюджетных предложений значительно сократилось. Эксперт указал, что квартир стоимостью около 300 тысяч рублей за квадратный метр практически не осталось, а средняя цена квадратного метра в "старой" Москве к лету 2026 года превысит 800 тысяч рублей.

"Себестоимость растет из-за логистики, материалов, топлива и инфраструктурных обременений, которые девелоперы закладывают в цену", — пишет Агапов.

Специалист подчеркивает, что стоимость первичного жилья в среднем на 18–20% превышает цену вторичного. В связи с этим покупатели обращают внимание на "молодую вторичку", Новую Москву, города-спутники и варианты с крупным первоначальным взносом.

По расчетам, исходя из формулы "2,5 зарплаты за 1 кв. м", для покупки типовой квартиры площадью 50 кв. м потребуется около 125 средних зарплат. Если откладывать 30% дохода, процесс накопления займет примерно 35 лет, а при 40% — около 26 лет. Агапов дополнительно отмечает, что на практике люди берут ипотеку, привлекают средства от родственников, продают имеющееся жилье или переезжают в более бюджетные районы.

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