Эксперт: россиянам нужно 26–35 лет, чтобы накопить на новостройку
Инфляция и рост цен могут увеличивать срок, даже если человек стабильно копит
26 октября 2026, 16:48, ИА Амител
Жителям крупных городов России потребуется копить на квартиру в новостройке примерно 26–35 лет, по подсчетам генерального директора Umbrella Consulting Group Кирилла Агапова, пишет "Прайм". Он отметил, что дешевых квартир на первичном рынке почти не осталось, а строительство стало более дорогостоящим.
В Москве за последние три года количество бюджетных предложений значительно сократилось. Эксперт указал, что квартир стоимостью около 300 тысяч рублей за квадратный метр практически не осталось, а средняя цена квадратного метра в "старой" Москве к лету 2026 года превысит 800 тысяч рублей.
"Себестоимость растет из-за логистики, материалов, топлива и инфраструктурных обременений, которые девелоперы закладывают в цену", — пишет Агапов.
Специалист подчеркивает, что стоимость первичного жилья в среднем на 18–20% превышает цену вторичного. В связи с этим покупатели обращают внимание на "молодую вторичку", Новую Москву, города-спутники и варианты с крупным первоначальным взносом.
По расчетам, исходя из формулы "2,5 зарплаты за 1 кв. м", для покупки типовой квартиры площадью 50 кв. м потребуется около 125 средних зарплат. Если откладывать 30% дохода, процесс накопления займет примерно 35 лет, а при 40% — около 26 лет. Агапов дополнительно отмечает, что на практике люди берут ипотеку, привлекают средства от родственников, продают имеющееся жилье или переезжают в более бюджетные районы.
Ранее эксперты раскрыли, как повысить стоимость квартиры для продажи.
16:56:51 26-10-2026
Надо ограничить наценку строительных компаний 10%, как на социально-значимые продукты.
19:54:17 26-10-2026
Гость (16:56:51 26-10-2026) Надо ограничить наценку строительных компаний 10%, как на со... И кто тогда строить будет, может вы займетесь сами благотворительностью.
08:37:13 27-10-2026
Гость (19:54:17 26-10-2026) И кто тогда строить будет, может вы займетесь сами благотвор... Причем тут благотворительность? Еще раз перечитайТЕ.
17:29:44 26-10-2026
Если бы цена зависла от стоимости материалов и логистики, квартиры в Барнауле стоили бы дороже чем в Москве
17:44:38 26-10-2026
Гость (17:29:44 26-10-2026) Если бы цена зависла от стоимости материалов и логистики, кв... Подтверждение (расчет) в студию! Про зарплату в нашем регионе не забудьте!
17:45:15 26-10-2026
Гость (17:29:44 26-10-2026) Если бы цена зависла от стоимости материалов и логистики, кв... почему же в Новоалтайске стоят дешевле чем в Барнауле на порядок у застройщика Горем-3, у них дешевле логистика и цена на материалы?
19:24:37 26-10-2026
Гость (17:45:15 26-10-2026) почему же в Новоалтайске стоят дешевле чем в Барнауле на пор... Бегом в школу,"экономист". Хоть знаешь,что такое "на порядок"? Долбаные жертвы ЕГЭ.
08:40:43 27-10-2026
Николай (19:24:37 26-10-2026) Бегом в школу,"экономист". Хоть знаешь,что такое "на порядок... Когда нечего сказать придираемся к словам. Ход недалекого человека
23:03:07 26-10-2026
Гость (17:45:15 26-10-2026) почему же в Новоалтайске стоят дешевле чем в Барнауле на пор... Бегом в школу. На порядок -это в десять раз дешевле. Экономист.
06:30:52 27-10-2026
Гость (17:45:15 26-10-2026) почему же в Новоалтайске стоят дешевле чем в Барнауле на пор... На порядок - это в 10 раз, верно?
21:25:39 26-10-2026
Новость из Майл.ру «Депутаты Госдумы держат на банковских счетах 44,4 млрд рублей. Такую цифру получили «Ведомости», изучив декларации 450 парламентариев. Эта сумма превышает годовой бюджет каждого из шести российских регионов по отдельности — среди них Ингушетия, Калмыкия и Республика Алтай. Еще 24,9 млрд рублей составили совокупные доходы депутатов. Это больше годовых бюджетов Рязани, Вологды, Астрахани, Курска и Череповца.»
21:31:15 26-10-2026
это смотря какие. у многих (ну вот не менее 450 семей в нашей школе) в мес доход миллион, ну чуть поболее. за 2 года можно купить квартиру
08:32:31 27-10-2026
Гость (21:31:15 26-10-2026) это смотря какие. у многих (ну вот не менее 450 семей в наше... Эта школа в Фирсово или на Красноармейком?
08:39:41 27-10-2026
При Советской власти квартиру в крупном городе давали быстрее, на заводах еще быстрей, а на всесоюзных стройках почти сразу
23:46:30 27-10-2026
Гость (08:39:41 27-10-2026) При Советской власти квартиру в крупном городе давали быстре... Ой вранье