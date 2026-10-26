Инициатива направлена на снижение аварийности среди автомобилистов с небольшим стажем

26 октября 2026, 16:03, ИА Амител

Авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для начинающих водителей может быть введено ограничение на управление автомобилями с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, пишет Shot.

"Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими. Кроме того, менее половины выпускников автошкол могут с первого раза сдать теоретический экзамен", — говорится в публикации.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести запрет на управление на управление автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил для водителей со стажем менее трех лет. За нарушение этого правила предлагается установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

По мнению Шапарина, водители с небольшим стажем из-за недостатка опыта не всегда понимают риски, связанные с быстрой и опасной ездой, а также могут не ощущать высокую скорость. Такие автомобилисты часто становятся нарушителями правил дорожного движения и демонстрируют свои "успехи" в социальных сетях. В связи с этим предлагается организовать постоянный мониторинг социальных сетей и применять меры ответственности к нарушителям.

Ранее водителям напомнили правила поведения при появлении животных на дороге.