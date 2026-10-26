Начинающим водителям могут запретить мощные машины
Инициатива направлена на снижение аварийности среди автомобилистов с небольшим стажем
26 октября 2026, 16:03, ИА Амител
Для начинающих водителей может быть введено ограничение на управление автомобилями с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, пишет Shot.
"Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими. Кроме того, менее половины выпускников автошкол могут с первого раза сдать теоретический экзамен", — говорится в публикации.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести запрет на управление на управление автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил для водителей со стажем менее трех лет. За нарушение этого правила предлагается установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
По мнению Шапарина, водители с небольшим стажем из-за недостатка опыта не всегда понимают риски, связанные с быстрой и опасной ездой, а также могут не ощущать высокую скорость. Такие автомобилисты часто становятся нарушителями правил дорожного движения и демонстрируют свои "успехи" в социальных сетях. В связи с этим предлагается организовать постоянный мониторинг социальных сетей и применять меры ответственности к нарушителям.
Ранее водителям напомнили правила поведения при появлении животных на дороге.
16:18:52 26-10-2026
даешь каждому начинающему по шестерке дедовской.
Что за бред. Совсем заняться нечем?
Зачастую начинающие намного осторожней водят чем бывалые. У меня стаж более 20 лет, и сам за собой замечаю, как частенько могу и отвлечься и где то что то упустить, чего не позволял себе когда только начинал водить. И уж мощность мотора точно никак не влияет, а убиться можно и на одном цилиндре, если мозгов нет.
22:30:16 26-10-2026
Гость (16:18:52 26-10-2026) даешь каждому начинающему по шестерке дедовской.Что за б... Здраво, согл.
Наиболее статистически опасный стаж вождения 4 года около.
16:28:12 26-10-2026
в Америке со скольки лет права выдают? считается ли машина с двигателем 150л.с. там мощной?
21:32:25 26-10-2026
Гость (16:28:12 26-10-2026) в Америке со скольки лет права выдают? считается ли машина с... там дают если нет приводов и нарушений. каждое нарушение по малолетке = минут 1 год выдачи прав. в ЕС то же самое
17:37:12 26-10-2026
какие 150?не более 50!!!
17:42:43 26-10-2026
Кость (17:37:12 26-10-2026) какие 150?не более 50!!!... Мапед максимум!!!
22:58:16 26-10-2026
Права на фуру во сколько лет и каким опытом можно получить?
Курсант танкист и летчик, даже не истребитель, при предложенном подходе могут рассчитывать на бульдозер и планер или воздушный шар.
Может систему наказания за грубые и агрессивные нарушения изменить?
Например для полноценной оценки действий водителя именно обязать на машины новичков не только знаки снаружи лепить, но и регистраторы внутри в двух направлениях смотрящие обязательно одной камерой с передней пассажирской стойки на водителя