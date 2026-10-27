Официальный статус праздника подчеркнет роль старшего поколения в воспитании детей и продвижении семейных ценностей

27 октября 2026, 11:01, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой придать официальный государственный статус Дню бабушек и дедушек, который ежегодно отмечают 28 октября, пишет РИА Новости.

По его мнению, это позволит выразить уважение старшему поколению и признать его значимый вклад в воспитание внуков и поддержку работающих родителей. Гриб подчеркнул, что забота бабушек и дедушек — это не просто бытовая помощь, а серьезный вклад в формирование будущего поколения.

"Это уважение к тем, кто воспитывает внуков, кто вкладывает силы, энергию, помогает родителям", — отметил общественный деятель.

Он также добавил, что почитание старших — важная составляющая продвижения семейных и духовно‑нравственных ценностей в обществе.

Для системной поддержки этой идеи Гриб предлагает комплекс мер. В частности, он считает уместным вручение общественных и государственных наград и премий тем, кто активно участвует в воспитании молодежи и помогает семьям.

Кроме того, по его словам, стоит развивать и событийную составляющую — проводить по всей стране тематические мероприятия, которые будут напоминать о роли старшего поколения. Замсекретаря ОП РФ особо выделил, что поддержка и признание заслуг пожилых людей — один из ключевых элементов воспитания детей и молодежи.