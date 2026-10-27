В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником
Официальный статус праздника подчеркнет роль старшего поколения в воспитании детей и продвижении семейных ценностей
27 октября 2026, 11:01, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой придать официальный государственный статус Дню бабушек и дедушек, который ежегодно отмечают 28 октября, пишет РИА Новости.
По его мнению, это позволит выразить уважение старшему поколению и признать его значимый вклад в воспитание внуков и поддержку работающих родителей. Гриб подчеркнул, что забота бабушек и дедушек — это не просто бытовая помощь, а серьезный вклад в формирование будущего поколения.
"Это уважение к тем, кто воспитывает внуков, кто вкладывает силы, энергию, помогает родителям", — отметил общественный деятель.
Он также добавил, что почитание старших — важная составляющая продвижения семейных и духовно‑нравственных ценностей в обществе.
Для системной поддержки этой идеи Гриб предлагает комплекс мер. В частности, он считает уместным вручение общественных и государственных наград и премий тем, кто активно участвует в воспитании молодежи и помогает семьям.
Кроме того, по его словам, стоит развивать и событийную составляющую — проводить по всей стране тематические мероприятия, которые будут напоминать о роли старшего поколения. Замсекретаря ОП РФ особо выделил, что поддержка и признание заслуг пожилых людей — один из ключевых элементов воспитания детей и молодежи.
11:10:12 27-10-2026
Для бабушек и дедушек лучше верните пенсионный возраст как было! А то скоро не останется ни бабушек ни дедушек!?
И пенсию в три раза увеличите!!!
А один раз в год они сами найдут с чем и как себя поздравить!!!...
11:14:31 27-10-2026
Лучше верните обратно пенсионный возраст - а премии и грамоты, так и быть, оставьте себе. Пока бабушки и дедушки (особенно дедушки) вынуждены работать до гробовой доски, а заниматься внуками у них возможности нет, при всем желании. Верните пенсионный возраст - и не придется позориться с подобными инициативами. Заодно и с демографией будет полегче, особенно если пенсии и зарплаты платить достойные не только Родниной да Терешковой.
11:25:24 27-10-2026
Думаю все комментарии к этой новости будут одинаковые...? Как первые два.
Всё ярче и нагляднее становится заметно как далеки правители от своего народа!...
Заметьте! Не мы делаем жизнь хуже! А они...
11:37:56 27-10-2026
До пенсии то мало кто доживает, да потом еще приходится выживать на эту пенсию. Так что оставьте эту инициативу для себя, там вас таких много.
12:19:35 27-10-2026
Задолбали со своими инициативами. Раньше было 2 праздника: 23 февраля и 8 марта. Всё! Больше и не надо.
13:19:38 27-10-2026
Гость (12:19:35 27-10-2026) Задолбали со своими инициативами. Раньше было 2 праздника: 2...
С луны упал?
1 января, 7-8 ноября, 1-2,9 мая, 7 октября (до этого 5 декабря), 22 января (временно)
12:57:47 27-10-2026
Приятное единодушие,присоединяюсь к этим мнениям целиком и полностью.Давно пора принять эти меры по возвращению пенсионного возраста и увеличению пенсий.Мы этого давно заслужили.
17:27:30 27-10-2026
Повысь им пенсию и верни пенсионный возраст - это гораздо полезнее и приятнее, чем тонны красивых пышных слов.
17:27:54 27-10-2026
Пора ввести звание "Заслуженный предлагатель".
17:44:50 27-10-2026
категорически против. юридически эти люди ребенку никто, праздников итак куча, давайте ПВ верните - и в расчете