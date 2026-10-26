Устройства с функцией картографирования помещения способны передавать третьим лицам планировку жилья, сведения о распорядке дня и даже о ценных предметах в комнатах

26 октября 2026, 17:15, ИА Амител

Робот-уборщик / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В разговоре с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков отметил, что современный робот-пылесос — это фактически миниатюрный компьютер, который способен собирать и анализировать информацию о доме владельца.

"Многие такие устройства строят подробную карту квартиры. Они знают, где находятся комнаты, мебель, какие помещения закрыты, а куда можно проехать. Если у пылесоса есть камера, злоумышленник потенциально может получить еще больше информации", — поделился он.

Например, можно увидеть, где стоят дорогие вещи, техника или сейф, сказал специалист.

"Причем если удастся перехватить управление устройством, можно попытаться специально направить его в интересующую часть квартиры и рассмотреть все поближе", — отметил он.

Зыков добавил, что такой пылесос позволяет контролировать поведение жильцов.

"И речь не только о расположении вещей. Получив доступ к камере, злоумышленник может подсматривать за людьми в самые личные моменты. Например, когда человек выходит из ванной или переодевается. А если у пылесоса есть микрофон, появляется еще и возможность подслушивать разговоры", — предупредил он.

Эксперт заметил, что история уборок, время включения пылесоса, его маршруты и данные с камеры могут дать представление о привычках владельцев.

"Например, когда они обычно уходят на работу, в какое время возвращаются, когда квартира остается пустой. Конечно, сам по себе график уборки еще не доказывает, что дома никого нет. Но вместе с другими данными это уже полезная информация для квартирных воров", — рассказал он.

Специалист отметил, что производители бытовой техники в основном сосредоточены на обеспечении качественной работы устройств.