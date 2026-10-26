Россиянами объяснили, как робот-пылесос становится каналом для хакеров
Устройства с функцией картографирования помещения способны передавать третьим лицам планировку жилья, сведения о распорядке дня и даже о ценных предметах в комнатах
26 октября 2026, 17:15, ИА Амител
В разговоре с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков отметил, что современный робот-пылесос — это фактически миниатюрный компьютер, который способен собирать и анализировать информацию о доме владельца.
"Многие такие устройства строят подробную карту квартиры. Они знают, где находятся комнаты, мебель, какие помещения закрыты, а куда можно проехать. Если у пылесоса есть камера, злоумышленник потенциально может получить еще больше информации", — поделился он.
Например, можно увидеть, где стоят дорогие вещи, техника или сейф, сказал специалист.
"Причем если удастся перехватить управление устройством, можно попытаться специально направить его в интересующую часть квартиры и рассмотреть все поближе", — отметил он.
Зыков добавил, что такой пылесос позволяет контролировать поведение жильцов.
"И речь не только о расположении вещей. Получив доступ к камере, злоумышленник может подсматривать за людьми в самые личные моменты. Например, когда человек выходит из ванной или переодевается. А если у пылесоса есть микрофон, появляется еще и возможность подслушивать разговоры", — предупредил он.
Эксперт заметил, что история уборок, время включения пылесоса, его маршруты и данные с камеры могут дать представление о привычках владельцев.
"Например, когда они обычно уходят на работу, в какое время возвращаются, когда квартира остается пустой. Конечно, сам по себе график уборки еще не доказывает, что дома никого нет. Но вместе с другими данными это уже полезная информация для квартирных воров", — рассказал он.
Специалист отметил, что производители бытовой техники в основном сосредоточены на обеспечении качественной работы устройств.
"Чтобы пылесос нормально убирался, не врезался в мебель, строил карту и подключался к приложению. А вот безопасности иногда уделяется куда меньше внимания. Условно говоря, сделали авторизацию по логину и паролю, зашифровали соединение и считают, что этого достаточно", — подытожил он.
17:34:53 26-10-2026
Когда ко мне придут грабители и начнут искать что-то ценное, я буду искать вместе с ними!
20:49:36 26-10-2026
Гость (17:34:53 26-10-2026) Когда ко мне придут грабители и начнут искать что-то ценное,... Они найдут, но делиться с тобой не будут)))
07:50:24 27-10-2026
Гость (20:49:36 26-10-2026) Они найдут, но делиться с тобой не будут)))... Вот именно что там нечего)))
08:46:54 27-10-2026
Гость (17:34:53 26-10-2026) Когда ко мне придут грабители и начнут искать что-то ценное,... На пылесос все потратил? Зачем же такой дорогой купил?
18:51:50 26-10-2026
это ладно, вот онлайн камеры в квартире раньше куда веселее были. на ЯПе есть тема *за что я люблю китайцев* в 2015 году было. так там народ ПОДБИРАЛ логин и пароль к камерам. много было не меняных паролей, в спальнях, магазинах, была камера в диспетчерской в арабском аэропорту. причем многие камеры с обратной связью, т.е. народ мог говорить в камеру. короч, судя по скринам и видео в теме, народ повеселился весьма не плохо.
22:00:07 26-10-2026
Звучит как признак шизофрении!