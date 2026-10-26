Служебная машина ППС перевернулась в Барнауле на улице Взлетной
ДТП произошло ночью 26 октября
26 октября 2026, 12:14, ИА Амител
Автомобиль ППС перевернулся / Фото: паблик "Инцидент Барнаул"
Ночью 26 октября в Барнауле случилось ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Машина патрульно‑постовой службы оказалась перевернутой на бок. Подробности рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении улиц Взлетной и Шумакова. По словам очевидца, в момент происшествия на месте работали полицейские и сотрудники МЧС.
В Госавтоинспекции Барнаула уточнили, что пострадавших в результате ДТП нет. По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
12:16:21 26-10-2026
нормально так мужики отметили день водителя.
Жаль, что синим водителям в погонах ничего не будет. свои прикроют.
13:00:59 26-10-2026
Гость (12:16:21 26-10-2026) нормально так мужики отметили день водителя.Жаль, что си... Вот всякую ерунду пишите.
14:19:31 26-10-2026
Гость (13:00:59 26-10-2026) Вот всякую ерунду пишите.... напиши нормальную ерунду, минус.
14:58:49 26-10-2026
таки да. (14:19:31 26-10-2026) напиши нормальную ерунду, минус. ... и вам
12:52:35 26-10-2026
Замнут, и будет шито-крыто.
13:11:14 26-10-2026
под шофе.
не переобулись.
скоростной режим.
без тормозов.
враги.
15:45:49 26-10-2026
угадай.ка. (13:11:14 26-10-2026) под шофе. не переобулись. скоростной режим.без т... наливал что ли?
20:20:02 26-10-2026
Им можно.