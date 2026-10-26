ДТП произошло ночью 26 октября

26 октября 2026, 12:14, ИА Амител

Автомобиль ППС перевернулся / Фото: паблик "Инцидент Барнаул"

Ночью 26 октября в Барнауле случилось ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Машина патрульно‑постовой службы оказалась перевернутой на бок. Подробности рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении улиц Взлетной и Шумакова. По словам очевидца, в момент происшествия на месте работали полицейские и сотрудники МЧС.

В Госавтоинспекции Барнаула уточнили, что пострадавших в результате ДТП нет. По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.





