За полгода компания "АлтайДизельМаш" с помощью нацпроекта нашла 22 проблемы, которые мешали сотрудникам работать эффективнее

27 октября 2026, 11:10, ИА Амител

Предприятие "АлтайДизельМаш" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

Компания "АлтайДизельМаш" подвела итоги шести месяцев участия в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие смогло увеличить выработку при прежней численности сотрудников. И покупать дополнительное оборудование не пришлось — добиться результата помогли перемены в привычном порядке работы.

Нашли, где теряют время

Предприятие выпускает дизельные электростанции различного исполнения, блок-контейнеры связи, быстровозводимые модульные здания и антенно-мачтовые сооружения.

Для первых преобразований выбрали поток производства блок-контейнеров. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) сотрудники изучили все этапы и определили 22 направления, где можно добиться улучшений.

Выяснилось, что персонал тратит лишнее время на перемещения и поиск комплектующих. После анализа на предприятии ввели стандарты рабочих мест и чек-листы. В технологические карты добавили контрольные точки и нормы времени.

Теперь специалисты каждую неделю обходят участки, чтобы вовремя замечать отклонения. Удачные решения также используют в смежных операциях. Освоить новые методы бережливого производства помогают занятия и электронные курсы на платформе производительность.рф.

Порядок принес результат

Генеральный директор компании Максим Зубков отметил, что за полгода удалось не только повысить производительность, но и изменить отношение коллектива к обязанностям — сотрудники стали осознаннее относиться к работе.

"Все улучшения достигнуты исключительно за счет правильной организации труда. Теперь операции выполняются быстрее — устранены лишние перемещения и время на поиск. Мы сократили количество отклонений и ошибок при комплектации. Выработка на потоке выросла при сохранении прежней численности персонала. Но самый важный итог этих шести месяцев — меняется отношение людей к порядку. Сотрудники активнее следуют стандартам и чаще предлагают идеи, как сделать работу удобнее", — подчеркнул Максим Зубков.

В следующие два с половиной года "АлтайДизельМаш" планирует внедрить проверенные методы на других участках, расширить внутреннюю учебную программу и закрепить требования в документах компании.

Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.