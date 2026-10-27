Все дело в порядке. Как алтайский завод ускорил работу без новых станков
За полгода компания "АлтайДизельМаш" с помощью нацпроекта нашла 22 проблемы, которые мешали сотрудникам работать эффективнее
27 октября 2026, 11:10, ИА Амител
Компания "АлтайДизельМаш" подвела итоги шести месяцев участия в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие смогло увеличить выработку при прежней численности сотрудников. И покупать дополнительное оборудование не пришлось — добиться результата помогли перемены в привычном порядке работы.
Нашли, где теряют время
Предприятие выпускает дизельные электростанции различного исполнения, блок-контейнеры связи, быстровозводимые модульные здания и антенно-мачтовые сооружения.
Для первых преобразований выбрали поток производства блок-контейнеров. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) сотрудники изучили все этапы и определили 22 направления, где можно добиться улучшений.
Выяснилось, что персонал тратит лишнее время на перемещения и поиск комплектующих. После анализа на предприятии ввели стандарты рабочих мест и чек-листы. В технологические карты добавили контрольные точки и нормы времени.
Теперь специалисты каждую неделю обходят участки, чтобы вовремя замечать отклонения. Удачные решения также используют в смежных операциях. Освоить новые методы бережливого производства помогают занятия и электронные курсы на платформе производительность.рф.
Порядок принес результат
Генеральный директор компании Максим Зубков отметил, что за полгода удалось не только повысить производительность, но и изменить отношение коллектива к обязанностям — сотрудники стали осознаннее относиться к работе.
"Все улучшения достигнуты исключительно за счет правильной организации труда. Теперь операции выполняются быстрее — устранены лишние перемещения и время на поиск. Мы сократили количество отклонений и ошибок при комплектации. Выработка на потоке выросла при сохранении прежней численности персонала. Но самый важный итог этих шести месяцев — меняется отношение людей к порядку. Сотрудники активнее следуют стандартам и чаще предлагают идеи, как сделать работу удобнее", — подчеркнул Максим Зубков.
В следующие два с половиной года "АлтайДизельМаш" планирует внедрить проверенные методы на других участках, расширить внутреннюю учебную программу и закрепить требования в документах компании.
Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.
11:20:43 27-10-2026
"Теперь специалисты каждую неделю обходят участки, чтобы вовремя замечать отклонения"- а комлектующие кто теперь ищет? Опять рабочие, только сейчас очень быстро?
11:55:30 27-10-2026
Гость (11:20:43 27-10-2026) "Теперь специалисты каждую неделю обходят участки, чтобы вов... Да запросто ))))
11:21:42 27-10-2026
Как из *овна лепить конфеты...
А ещё говорят - голь на выдумки хитра!
Но всё это не от хорошей жизни
12:02:02 27-10-2026
Интересно, а как эти люди, повышающие эффективность труда, умудряются перевоспитать руководителей-самодуров, которые зачастую и заставляют сотрудников выполнять работу по заведомо сложным и запутанным схемам? Вплоть до того, например, что получить материал разрешают только после окончания предыдущего этапа, но сдать результат работы с этим материалом должны уже к окончанию предыдущего этапа. Это я сейчас не про дизельмаш, а про нашу контору.
12:28:34 27-10-2026
А слабо вообще без станков?
12:49:11 27-10-2026
Суда по названию статьи подумал, что к старым педали приделали и они быстрее, и точнее заработали
14:36:29 27-10-2026
"Предприятие смогло увеличить выработку при прежней численности сотрудников." - зарплату сотрудникам поднять не планировали? А то работать стали больше, а получать...