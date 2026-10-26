Россияне продолжают комбинировать фиксированную доходность вкладов и доступность денег на накопительных счетах

26 октября 2026, 17:00, ИА Амител

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых поддержит интерес к сбережениям. ВТБ ожидает, что россияне продолжат выбирать инструменты с высокой доходностью, одновременно оставляя часть средств на накопительных счетах с быстрым доступом к деньгам.

Накопительные счета забрали основную часть прироста

Рынок розничных сбережений продолжает расти. По оценкам ВТБ, за январь — сентябрь 2026 года объем средств на накопительных счетах увеличился на 1,5 трлн рублей и приблизился к 11 трлн рублей.

При этом общий объем розничных пассивов в российских банках за девять месяцев вырос на 2% — на 1,6 трлн рублей. К концу сентября показатель превысил 67,4 трлн рублей.

"В условиях высокой ключевой ставки процентная доходность остается одним из основных факторов при принятии решений о размещении средств. Россияне внимательно сравнивают предложения банков, оценивают сроки размещения и выбирают между возможностью зафиксировать ставку по вкладу и гибкостью накопительного счета", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Таким образом, сохранение ставки на уровне 14% поддерживает привлекательность банковских сбережений. Часть клиентов может предпочесть вклад, если хочет зафиксировать текущую доходность, а часть — накопительный счет, когда важнее возможность оперативно воспользоваться деньгами.

Что будет с розничными кредитами

На кредитном рынке ситуация остается неоднородной. По оценкам ВТБ, динамика спроса будет различаться в зависимости от сегмента.

В ипотеке заметную роль продолжат играть рыночные программы и собственные накопления заемщиков. При этом наиболее заметный рост ожидается в сегменте кредитов наличными.

"Розничный рынок адаптировался к текущей процентной среде, и это отражается прежде всего на структуре спроса. Главным драйвером новых выдач выступают кредиты наличными: по нашим оценкам, их продажи вырастут по итогам года на 66%. При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах. Ипотека прибавит 7,5%, автокредиты — 15%", — добавил Роман Шаехов.