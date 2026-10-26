Он вступил в должность с 26 октября

26 октября 2026, 16:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Олега Бубнова на пост руководителя регионального управления имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"На эту должность он назначен в порядке перевода с 26 октября. До 25 октября он замещал должность государственной гражданской службы начальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края", — говорится в публикации.

Новый руководитель ведомства родился в Барнауле 16 января 1977 года. Образование получил в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова. Позже окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности "Юриспруденция".



Карьера в органах власти региона у Олега Бубнова началась в начале 2000-х. С 2001 по 2003 год он трудился ведущим специалистом в юридическом отделе комитета по управлению госимуществом, а затем два года работал консультантом в Главном управлении экономики и инвестиций. В 2005 году возглавил юридический отдел этого управления, а в марте 2015 года его повысили до начальника правового департамента администрации края.

До конца 2024 года пост руководителя управления имущественных отношений Алтайского края занимал Александр Теплов. Тогда официальной причиной ухода назывались личные обстоятельства. Позднее прокуратура сообщала о выявленных нарушениях в деятельности возглавляемого им ведомства.

По данным надзорного ведомства, участок в нагорной части Барнаула, рыночную стоимость которого оценивали в 92 млн рублей, перешел в частную собственность за 16 млн рублей, но позже его вернули государству. Прокуратура связывает сделку с действиями Александра Теплова.