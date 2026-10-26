В России запустили производство нового электрокроссовера Evolute i-Sky. Сколько он стоит?
Приобрести автомобиль можно в дилерском центре "Альбион-Моторс" в Новосибирске
26 октября 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFGMTyLd
Российский бренд электромобилей Evolute ("Эволют") начал выпуск нового электрического кроссовера i-Sky (Ай-Скай) по полному циклу на предприятии в Липецкой области. Производство включает сварку, окраску кузова и мелкоузловую сборку. Первые модели уже направили официальным дилерам, а покупатели могут оформить заказ. Приобрести Evolute можно в дилерском центре "Альбион-Моторс".
Цены на новый Evolute i-Sky
Цена Evolute i-Sky начинается от 3 255 000 рублей с учетом программы производителя "Экосубсидия Evolute i-Sky"*. Субсидия в размере 260 тысяч рублей действует при покупке автомобиля 2026 года выпуска в кредит через банки-партнеры до 31 декабря 2026 года.
Дизайн и размеры электрического кроссовера Evolute i-Sky
Внешность i-Sky сочетает аэродинамичные формы, выразительные линии капота и рельефные боковины. Автомобиль получил светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски, горизонтальные задние фонари и спойлер.
Длина кузова составляет 4685 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1613 мм. Колесная база достигает 2775 мм, благодаря чему в салоне достаточно места, в том числе для пассажиров второго ряда. Дорожный просвет равен 180 мм. Вместительный багажник позволяет использовать машину как для повседневных поездок, так и для путешествий.
Мощность, запас хода и оснащение Evolute i-Sky
Электрокроссовер оборудован двигателем мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 310 Н·м. До 100 км/ч он разгоняется за восемь секунд, максимальная скорость достигает 160 км/ч.
Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 62 кВт·ч с жидкостным охлаждением обеспечивает запас хода до 424 км по результатам испытаний. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 28 минут. Водителю доступны режимы "Эко", "Комфорт" и "Спорт", а также настройка рекуперации энергии.
Салон отделан текстурированной экокожей. В оснащение входят мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками и подключение смартфона.
Автомобиль оборудован панорамной крышей с люком, здесь есть круговой обзор 360 градусов, задние парктроники, электропривод багажника, бесключевой доступ, беспроводная зарядка и климат-контроль. Водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях. Кроме того, автомобиль способен питать внешние устройства мощностью до 3,3 кВт.
Безопасность и адаптация к российскому климату
За защиту пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, ABS, система стабилизации, распределение тормозных усилий, противобуксовочная система и помощники при экстренном торможении и старте на подъеме.
Также установлены Эра-ГЛОНАСС, контроль давления в шинах, автоматический стояночный тормоз с удержанием, крепления "Изофикс" и звуковое предупреждение пешеходов.
Для холодной погоды предусмотрен подогрев передних кресел, руля, заднего стекла и форсунок омывателя. Кузов получил антикоррозийную защиту и дополнительную катодную оцинковку.
Кроссовер предлагают в синем и серебристом цветах. Для салона доступны оранжевая, темно-серая и светло-серая отделки.
Цифровые сервисы и льготы для владельцев
Бесплатное приложение Evolute показывает заряд батареи, запас хода, температуру салона, пробег и местоположение машины. Через него можно дистанционно подготовить автомобиль к поездке, управлять замками и записываться на обслуживание. Доступны история маршрутов и карта более 2300 зарядных станций России.
Владельцы электромобилей также могут пользоваться льготами по транспортному налогу и парковке. Бесплатный проезд по отдельным платным трассам предусмотрен при соблюдении условий соответствующих программ.
Evolute выпускает электромобили в Липецкой области с сентября 2022 года. Помимо i-Sky ("Ай-Скай"), в линейку входят городской i-Joy ("Ай-Джой") и гибридный i-Space ("Ай-Спейс"). Подробности о новинке и условиях покупки — на официальном сайте Evolute.
Evolute Альбион-Моторс
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Тел: +7 383 388 47 82
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ВК
*"Экосубсидия Evolute i-Sky" — субсидия от производителя Evolute для покупки электромобилей Evolute i-Sky в размере 260 000 рублей, но не более 7,4% от рекомендованной розничной цены, при приобретении по кредитному договору, оформленному через банки-партнеры (ПАО "Совкомбанк", АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Сбербанк"), в салонах официальных дилеров Evolute, в период с 01 октября по 31 декабря 2026 г. Программа является коммерческим предложением производителя Evolute и не связана с государственными программами субсидирования. Перечень банков-партнеров и полные условия уточняйте в официальных дилерских центрах Evolute. Не является публичной офертой.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайтах банков ПАО "Совкомбанк", АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Сбербанк".
ООО "Альбион-Моторс НСК"Реклама
13:43:14 26-10-2026
"Российский бренд электромобилей Evolute ("Эволют") начал выпуск нового электрического кроссовера i-Sky (Ай-Скай)" - наверное подобные сочетания несовместимого всегда будут вызывать улыбку.
"Цена Evolute i-Sky начинается от 3 255 000 рублей с учетом программы производителя "Экосубсидия Evolute i-Sky"* - спасибо, дорогие, за заботу, но я не настолько богат, чтобы платить серьёзные деньги за дешёвые и одноразовые вещи.
13:49:45 26-10-2026
1,2 ляма красная цена, вы должны понимать что приобретаете игрушечный автомобиль на батарейках - у нас зима 7 месяцев - поживем, посмотрим....
14:16:46 26-10-2026
купил бы себе за 500 тысяч рублей, если бы жил в Форосе.
да и то, на Симферополь не каждую зиму на перевал, на,, Ниве" проехать можно.
не говоря уж об этих,, ай-ай-ай".
14:56:20 26-10-2026
Круто, что наконец начали выпускать свой собственный электромобиль.
Правда интернет говорит, что у него есть китайский брат близнец Dongfeng Landian E5 (также известный как Fengon Landian E5 и его развитие в виде Landian E5 Plus).
15:22:34 26-10-2026
Как насчет оцинковки? Говорят там она ни к черту. А это очень затратная часть в производстве авто
15:58:20 26-10-2026
Предыдущий i-sky стоил на миллион дешевле и был лучше. Хотя бы, по запасу хода.
18:35:36 26-10-2026
Стоимость электромобилей в Китае зависит от модели и комплектации. Некоторые примеры цен в 2026 году:
BYD Fang Cheng Bao Formula S. Базовая версия — 189 900 юаней, около $28 000 (задний привод, электромотор мощностью около 272 л. с., аккумуляторная батарея ёмкостью 80,64 кВт·ч, запас хода до 650 км по циклу CLTC). Топовая версия — 229 900 юаней, около $34 000 (полный привод с двумя электромоторами общей мощностью около 657 л. с., увеличенный запас хода до 900 км по CLTC и более быстрый разгон).
BYD Seal. Цена в Китае — ¥190 000–260 000 (запас хода 550–700 км, мощность 204–390 л. с., батарея BYD Blade (LFP), 61–82 кВт·ч).
BYD Dolphin. Цена в Китае — ¥100 000–140 000 (запас хода 301–420 км, мощность 95–204 л. с., батарея BYD Blade (LFP), 44–60 кВт·ч).
Zeekr 001. Цена в Китае — ¥260 000–380 000 (запас хода 546–650 км, мощность 272–544 л. с., батарея CATL, 86–100 кВт·ч).
Zeekr X. Цена в Китае — ¥180 000–220 000 (запас хода 420 км, мощность 272 л. с., батарея CATL, 64 кВт·ч).
О чем тут говорить!