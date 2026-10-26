Приобрести автомобиль можно в дилерском центре "Альбион-Моторс" в Новосибирске

26 октября 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFGMTyLd

Evolute i-Sky / Фото предоставлено дилером

Российский бренд электромобилей Evolute ("Эволют") начал выпуск нового электрического кроссовера i-Sky (Ай-Скай) по полному циклу на предприятии в Липецкой области. Производство включает сварку, окраску кузова и мелкоузловую сборку. Первые модели уже направили официальным дилерам, а покупатели могут оформить заказ. Приобрести Evolute можно в дилерском центре "Альбион-Моторс".

Цены на новый Evolute i-Sky

Цена Evolute i-Sky начинается от 3 255 000 рублей с учетом программы производителя "Экосубсидия Evolute i-Sky"*. Субсидия в размере 260 тысяч рублей действует при покупке автомобиля 2026 года выпуска в кредит через банки-партнеры до 31 декабря 2026 года.

Дизайн и размеры электрического кроссовера Evolute i-Sky

Внешность i-Sky сочетает аэродинамичные формы, выразительные линии капота и рельефные боковины. Автомобиль получил светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски, горизонтальные задние фонари и спойлер.

Длина кузова составляет 4685 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1613 мм. Колесная база достигает 2775 мм, благодаря чему в салоне достаточно места, в том числе для пассажиров второго ряда. Дорожный просвет равен 180 мм. Вместительный багажник позволяет использовать машину как для повседневных поездок, так и для путешествий.

Evolute i-Sky / Фото предоставлено дилером

Мощность, запас хода и оснащение Evolute i-Sky

Электрокроссовер оборудован двигателем мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 310 Н·м. До 100 км/ч он разгоняется за восемь секунд, максимальная скорость достигает 160 км/ч.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 62 кВт·ч с жидкостным охлаждением обеспечивает запас хода до 424 км по результатам испытаний. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 28 минут. Водителю доступны режимы "Эко", "Комфорт" и "Спорт", а также настройка рекуперации энергии.

Салон отделан текстурированной экокожей. В оснащение входят мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками и подключение смартфона.

Автомобиль оборудован панорамной крышей с люком, здесь есть круговой обзор 360 градусов, задние парктроники, электропривод багажника, бесключевой доступ, беспроводная зарядка и климат-контроль. Водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях. Кроме того, автомобиль способен питать внешние устройства мощностью до 3,3 кВт.

Evolute i-Sky / Фото предоставлено дилером

Безопасность и адаптация к российскому климату

За защиту пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, ABS, система стабилизации, распределение тормозных усилий, противобуксовочная система и помощники при экстренном торможении и старте на подъеме.

Также установлены Эра-ГЛОНАСС, контроль давления в шинах, автоматический стояночный тормоз с удержанием, крепления "Изофикс" и звуковое предупреждение пешеходов.

Для холодной погоды предусмотрен подогрев передних кресел, руля, заднего стекла и форсунок омывателя. Кузов получил антикоррозийную защиту и дополнительную катодную оцинковку.

Кроссовер предлагают в синем и серебристом цветах. Для салона доступны оранжевая, темно-серая и светло-серая отделки.

Evolute i-Sky / Фото предоставлено дилером

Цифровые сервисы и льготы для владельцев

Бесплатное приложение Evolute показывает заряд батареи, запас хода, температуру салона, пробег и местоположение машины. Через него можно дистанционно подготовить автомобиль к поездке, управлять замками и записываться на обслуживание. Доступны история маршрутов и карта более 2300 зарядных станций России.

Владельцы электромобилей также могут пользоваться льготами по транспортному налогу и парковке. Бесплатный проезд по отдельным платным трассам предусмотрен при соблюдении условий соответствующих программ.

Evolute выпускает электромобили в Липецкой области с сентября 2022 года. Помимо i-Sky ("Ай-Скай"), в линейку входят городской i-Joy ("Ай-Джой") и гибридный i-Space ("Ай-Спейс"). Подробности о новинке и условиях покупки — на официальном сайте Evolute.

Evolute Альбион-Моторс

Новосибирск, Станционная, 89

Тел: +7 383 388 47 82

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Тел: +7 3852 59 01 50

ВК

*"Экосубсидия Evolute i-Sky" — субсидия от производителя Evolute для покупки электромобилей Evolute i-Sky в размере 260 000 рублей, но не более 7,4% от рекомендованной розничной цены, при приобретении по кредитному договору, оформленному через банки-партнеры (ПАО "Совкомбанк", АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Сбербанк"), в салонах официальных дилеров Evolute, в период с 01 октября по 31 декабря 2026 г. Программа является коммерческим предложением производителя Evolute и не связана с государственными программами субсидирования. Перечень банков-партнеров и полные условия уточняйте в официальных дилерских центрах Evolute. Не является публичной офертой.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайтах банков ПАО "Совкомбанк", АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Сбербанк".

ООО "Альбион-Моторс НСК"

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