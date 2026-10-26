Стороны спорят о сумме ущерба и наличии состава преступления

26 октября 2026, 11:51, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

Алтайский краевой суд рассматривает апелляции по делу Сергея Ферапонтова, бывшего директора Барнаульского завода механических прессов. Заседание состоялось 23 октября, процесс продолжится 27 октября с прений, пишет "Толк".

Гособвинение настаивает на замене условного срока реальным, а также считает необоснованными снятие ареста с имущества Ферапонтова и снижение суммы ущерба с 165 до 121 млн рублей.

По версии прокуратуры, в рамках заказа Минобороны экс‑директор похитил 45,3 млн рублей. Прокурор заявила, что приговор нужно отменить из‑за нарушений УПК и неверной оценки доказательств, а дело — пересмотреть другим составом суда.

Защита добивается оправдания Ферапонтова за отсутствием состава преступления и просит приобщить новые доказательства, в частности, платежные поручения о возмещении ущерба. Адвокат назвал доводы обвинения необоснованными и отметил длительные задержки с экспертизой.

Сам Ферапонтов вину не признает. Он ссылается на две экспертизы Следственного комитета и на то, что цены на продукцию формировались по утвержденному Минобороны коэффициенту (дефлятору), а затраты проверяло военное представительство.