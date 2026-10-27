Злополучная "наливайка" меняет прописку, перспектива нового соседства людей возмущает

27 октября 2026, 06:15, ИА Амител

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Эпопея по борьбе с "наливайками" продолжается в Республике Алтай. Новый виток истории — закрытие скандального бара, чему так радовались местные жители, может оказаться всего лишь сменой прописки. В соцсетях активно обсуждают смену дислокации заведения, которое долгие годы оставалось рассадником пьяного криминала.

Есть ли у населения поводы для беспокойства – разбирался amic.ru.

Полгода назад в Республике Алтай ввели один из самых жестких антиалкогольных режимов в стране. В сентябре требования смягчили: теперь торговать спиртным во все будние дни можно с 11:00 до 19:00 (ранее в пятницу заканчивали в 16:00), в субботу — до 16:00 (ранее — до 14:00), в воскресенье — до 14:00 (вместо полного запрета).



При этом сохранили полный запрет на продажу в праздничные дни и в многоквартирных домах. Инициировавший закон глава региона Андрей Турчак подчеркивал, что далее основные усилия направят на борьбу с так называемыми "наливайками" и псевдообщепитами, остающимися рассадником пьяных безобразий.

Еще не конец?

Самый скандальный в Горно-Алтайске бар "Крафт", долгие годы остававшийся едва ли не главным притоном всего региона, объявили закрытым еще в августе. Правда, вскоре местные жители начали рассказывать, что заведение якобы работает "по звонку за закрытыми дверями". В октябре они заметили, что помещение выставлено на продажу.

"Какие интересные новости про «любимый» всеми нами «Крафт». Говорят, владелец продает здание аж за 20 млн рублей, встретили объявление на просторах интернета", — сообщили граждане в соцсетях.

Уточнялось, что в объявлении речь шла о "помещении свободного назначения", где можно открыть и салон красоты, и фитнес-студию, и медицинское заведение, и торговлю, и детский центр или развивающую школу.

"Наверное, в рамках борьбы с «наливайками», которую развернуло наше правительство, совсем невыносимые условия стали для притона. Чему мы только рады. Надеемся, это место не превратится в очередную питейную точку", — отмечают жители.

Но радость оказалась преждевременной. Вскоре появились фотографии монтируемой вывески с тем же названием на здании в другом микрорайоне, по улице Строителей. В комментариях сразу заподозрили владельца заведения в "смене прописки".

"Я живу подальше, и мне, к счастью, из дома не слышно, что там (у здания. — Прим. ред.) сейчас происходит. Ну а те, кто рядом, до сих пор пожинают плоды деятельности этого товарища, потому что там все равно долгое время еще были и «побухачки» всякие. Сейчас, видимо, решил сдавать помещение. Например, концерт этнической музыки там проходил. Ну и сам «Крафт» на Строителей переносит, об этом все уже написали", — рассказала amic.ru горожанка.

Такие ограничения?

Перспектива нового соседства возмутила людей: если раньше шум, пьяные крики, драки и поножовщина царили в одном микрорайоне, то теперь просто переберутся в другой. А ведь и там много соцобъектов рядом, напомнили горожане.

"В этом здании очень много разных студий, где занимаются дети, спортивный зал, на территории — волейбольный. И как такое соседство?", "Такие заведения, наоборот, нужно закрывать, а не открывать. Для чего администрация дает разрешение на открытие? Сделали ограничения по продаже алкоголя, зато открываем бары — логика 100%", — пишут в соцсетях.

В ответ на поток сообщений мэрия ответила, что собственников заведений регулярно вызывают на комиссию по профилактике правонарушений. А конкретно по вопросам открытия новой точки жителям предложили "обратиться в отдел экономики и трудовых отношений" горадминистрации.

"Видимо, Турчак не смог решить проблему с этим товарищем (владельцем заведения. — Прим. ред.)", — написал в соцсетях один из пользователей, припомнив, как ранее на заседании правительства губернатор поручил организовать ему закрытую встречу с предпринимателем, которого он окрестил "многоголовым змием".

Состоялась ли встреча и какие итоги она принесла, широкой общественности не сообщали.

А кто туда ходит?

Часть жителей при этом осудила противников открытия бара: вопросы должны быть к людям, а не к бизнесу, уверены они.

"Опять токсики, потом эти же сами балдеют в этом баре!", "Спрос рождает предложение, вот и думайте. Владелец открыл заведение, но ходит-то туда кто? Не хозяин пивнушки же напивается и устраивает беспредел", "На сегодня самая основная проблема — отследить передвижение «Крафта». Не перевелись на Руси бдительные людишки!" — пишут жители под тематическими публикациями.

Напомним, ранее Турчак неоднократно критиковал региональный Минэкономразвития за слабую работу в этом направлении. На сентябрьском заседании, например, он поручал ведомству создать злачным заведениям невыносимые условия и найти формат, при котором так называемый общепит (бары, заявляющие себя точками общепита, но по факту продающие только алкоголь. — Прим. ред.) не сможет работать дольше 23:00, как добропорядочные кафе и рестораны. О том, как выполнено это поручение, пока не сообщалось.