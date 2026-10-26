Персонажей воссоздали по портретам и фото, а по ходу сюжета цифровые герои "взрослеют"

26 октября 2026, 15:33, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В барнаульском кинотеатре "Киномир‑Галактика" состоялась премьера первой серии образовательного сериала "Государи Российские". Это первый в России фильм, созданный с помощью нейросетей. Он открывает цикл из 12 картин по графическим романам "Русский историкс" Святослава Рыбаса, пишет газета "Вечерний Барнаул".

Исторические персонажи, такие как Петр I, Александр Меншиков, Карл XII, воссозданы по прижизненным портретам. Современные герои сгенерированы на основе фото и видео, а по ходу сюжета они "взрослеют" благодаря работе ИИ.

По сюжету трое подростков с помощью школьной программы переносятся в эпоху Петра I и становятся свидетелями ключевых событий его жизни.

Главный продюсер проекта — Михаил Слипенчук. Показ в Барнауле приурочен к юбилею школы № 45, выпускником которой он является. В фильме использована нейрокопия самого Слипенчука в роли учителя и его сына Трифона в роли одного из школьников.

Фильм уже показали ученикам в Донецке и Вологде. Создатели стремятся придать картине статус школьного пособия и направили обращения в Минкультуры России и Алтайского края, а также представили ленту руководству телеканалов и в Администрацию президента.

Следующий фильм цикла посвятят Екатерине Великой. Далее в планах — ленты об Иване Грозном, Иване III и отце Петра I. Также рассматривается идея фильма об Иосифе Сталине.