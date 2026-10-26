Мужчина нашел в одном из мессенджеров группу по приобретению и доставке машин

26 октября 2026, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники похитили более 1,9 млн рублей у 51-летнего жителя Алтайского края, который намеревался приобрести автомобиль Mitsubishi Outlander, сообщает региональное МВД.

"Нашел в одном из мессенджеров группу по приобретению и доставке машин, связался с лицами, представившимися сотрудниками данной организации. Они прислали договор, который мужчина заочно подписал", — рассказали в ведомстве.

Сельчанин несколькими переводами отправил деньги на указанные счета. Автомобиль обещали доставить в течение десяти дней.

По истечении срока договора машина так и не была доставлена, а "сотрудники организации" перестали отвечать на телефонные звонки.

Ранее мошенники обманули жителя Барнаула, который пять лет копил на желанный немецкий автомобиль. Продавцов он нашел на одном из сайтов.