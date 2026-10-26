Инициатива направлена на устранение неоднозначных трактовок в действующем механизме поддержки заемщиков

26 октября 2026, 14:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ассоциация российских банков (АРБ) выступила с предложением внести изменения в законодательство, касающееся списания кредитных долгов участников специальной военной операции, сообщают "Известия", ссылаясь на обращение ассоциации.

"АРБ просит сохранить возможность списания долгов до 10 млн рублей для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны с декабря 2024 года по апрель 2026 года. Письмо направлено в Банк России, Государственно-правовое управление президента РФ и комитет Госдумы по обороне", — пишет издание.

Ранее закон предоставлял возможность списания долгов для тех, кто заключил контракт с 1 декабря 2024 года. Однако после внесения поправок эта дата была перенесена на 1 мая 2026 года. По мнению АРБ, если трактовать обновленный документ буквально, право на списание долгов сохраняется только за теми, кто подписал контракт после указанной даты. Это может привести к тому, что банки откажут в списании долгов тем, кто заключил контракт до нового срока.

Ассоциация выразила мнение, что это является технической ошибкой, и предложила внести соответствующие изменения, чтобы сохранить льготный статус для военнослужащих, заключивших контракт до 1 мая 2026 года.

Ранее эксперт рассказал, когда заемщик может не выплачивать кредит.