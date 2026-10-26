В Госдуме рассмотрят шесть законопроектов о защите животных
Среди инициатив — обязательная регистрация питомцев
26 октября 2026, 13:01, ИА Амител
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ведет подготовку к рассмотрению шести законопроектов, касающихся обращения с животными, в том числе инициативы об обязательной регистрации питомцев.
Об этом "Известиям" рассказала глава комитета Елена Панова. Однако сроки рассмотрения пока не названы:
"Можно точно сказать, что эти вопросы будут обсуждаться комитетом", — отметила парламентарий.
Законодательные инициативы были разработаны еще в предыдущем созыве Госдумы членами рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных.
Как пояснила "Известиям" экс‑глава группы, председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина, рабочая группа подготовила 20 законопроектов. Правительство одобрило шесть из них, а по оставшимся 14 требуется дальнейшая проработка совместно с кабмином.
По словам Нины Останиной, поддержка со стороны правительства фактически гарантирует принятие всех шести одобренных инициатив. Она подчеркнула, что если комитет по экологии не продолжит работу над этими предложениями, в новом созыве может потребоваться создание новой рабочей группы по вопросам безнадзорных животных.
14:20:01 26-10-2026
Как бы защита не обернулась чем-то похуже.
И все равно контролировать будет некому. Особи бездушные как выбрасывают зверей, так и продолжат это делать.
14:56:53 26-10-2026
хватит защищать, когда уже начнется отстрел бродяжек, которые в некоторых районах города угрожают стаями члеовеку!? Когда начнем людей защищать?
21:31:36 26-10-2026
Гость (14:56:53 26-10-2026) хватит защищать, когда уже начнется отстрел бродяжек, которы... таких как ты не жалко
15:16:38 26-10-2026
шесть законопроектов о защите животных, и ни одного законопроекта чтобы многодетным в Бельмесево провели воду и газ
16:13:48 26-10-2026
Гость (15:16:38 26-10-2026) шесть законопроектов о защите животных, и ни одного законопр... как ты задолбал срать во всех коментариях своим бельмесево. Че ты толку тут кукарекаешь, обращайся в соответствующие органы. Причем тут твой бельмесево в каждой теме?
20:34:11 26-10-2026
Гость (15:16:38 26-10-2026) шесть законопроектов о защите животных, и ни одного законопр... Полагаете, что от вашей писанины ТУТ, будет толк? Лучше бы юриста нашли грамотного! А не цирк тут устраивать, во многих постах!
01:49:10 27-10-2026
А когда рассмотрят расширение списка опасных пород и надевание намордника и поводка на всех собак выше 25-30см.И опять отодвинули вопрос о бродячих собаках,безвозвратный отлов и отмену ОСВВ.Его в первую очередь решать надо,в Турции его уже оперативно решили и даже отчитались,можно их опытом воспользоваться.А главное,должен быть жесткий и постоянный контроль и рейды из материально заинтересованных(в виде процентов от штрафов) участковых,полицейских и управляющих компаний.
16:29:21 28-10-2026
Эти шесть законов,безусловно,лучше,чем ничего,но будут всего лишь косметическими мерами без принятия главного закона-безвозвратного отлова и отмены ОСВВ.Наличие бродячих собак на улицах всегда будет оправданием для нерадивых хозяев -ведь бродячие собаки не имеют намордников и поводков,отсюда они делают вывод,что и домашним собакам так можно.Но,видимо,власти решили зайти с другой стороны и идти мелкими шажками,чтобы на них сразу не обрушился мощная лавина гнева зоозащитников,а заодно успокоить их противников.И так,постепенно закручивая гайки,подвести общество к неизбежности безвозвратного отлова и отмены ОСВВ.