Среди инициатив — обязательная регистрация питомцев

26 октября 2026, 13:01, ИА Амител

Домашние животные / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ведет подготовку к рассмотрению шести законопроектов, касающихся обращения с животными, в том числе инициативы об обязательной регистрации питомцев.

Об этом "Известиям" рассказала глава комитета Елена Панова. Однако сроки рассмотрения пока не названы:

"Можно точно сказать, что эти вопросы будут обсуждаться комитетом", — отметила парламентарий.

Законодательные инициативы были разработаны еще в предыдущем созыве Госдумы членами рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных.

Как пояснила "Известиям" экс‑глава группы, председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина, рабочая группа подготовила 20 законопроектов. Правительство одобрило шесть из них, а по оставшимся 14 требуется дальнейшая проработка совместно с кабмином.

По словам Нины Останиной, поддержка со стороны правительства фактически гарантирует принятие всех шести одобренных инициатив. Она подчеркнула, что если комитет по экологии не продолжит работу над этими предложениями, в новом созыве может потребоваться создание новой рабочей группы по вопросам безнадзорных животных.