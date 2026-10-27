Увеличение цены на крепкие напитки из недружественных стран коснется небольшой части рынка, заверил специалист amic.ru

27 октября 2026, 09:00, ИА Амител

Алкоголь, продажа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Потрясений на российском легальном рынке алкогольной продукции из-за повышения пошлин на крепкие напитки из недружественных стран не будет, заявил amic.ru руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

Дело в том, что власти намерены повысить с ноября пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с трех до пяти евро за литр, о чем сообщил "Коммерсант", сославшийся на два неназванных источника.

Недружественные страны



Государства и территории, совершающие в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия, относятся в РФ к разряду недружественных стран. В отношении таких субъектов действуют некоторые ограничения, затрагивающие их взаимодействие с РФ, включая торговые и валютные ограничения, а также ограничения на персонал в дипломатических представительствах этих стран в России.



К таким странам относятся США, страны ЕС, все члены НАТО, кроме Турции. Всего в перечне 49 государств.

Далеко не вся продукция

Отечественные производители крепких напитков надеются, что это решение даст им возможность "отвоевать" часть потребителей, отдающих предпочтение недорогой импортной продукции.

Стоит напомнить, что в нашей стране с сентября 2024 года уже взимается пошлина на алкогольные напитки, произведенные в недружественных странах, в размере 20% от таможенной стоимости продукции, при этом составляющие не менее трех евро за литр.

"Повышение пошлины сделает пол-литровую бутылку "недружественного крепкого алкоголя дороже примерно на 150 рублей. Вообще, такое повышение планировалось с января 2027 года, причем оно должно было включать не только крепкие напитки. Также нельзя исключать, что сроки могут быть сдвинуты, как пишет деловое издание", — предположил Максим Черниговский.

При этом доля привозимых из дальнего зарубежья крепких напитков на отечественном рынке не очень велика и составляет примерно 5,5%, сообщил Максим Черниговский:

"В этот объем не входит продукция из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, далеко не вся продукция из этих 5,5% поставляется из недружественных стран. Из этой категории государств на нашем легальном рынке присутствует где-то 3–3,5% крепких алкогольных напитков, что, согласитесь, немного".

Дешевый или премиальный?

Максим Черниговский напомнил, что в проекте "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов" предлагалось повысить пошлину до пяти евро за литр, в том числе не только на крепкий алкоголь, но и на пиво и пивные напитки из недружественных стран.