38 человек пострадали за неделю в ДТП на Алтае
144 водителя попались сотрудникам ГИБДД с признаками алкогольного опьянения
11 марта 2024, 11:07, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировали 33 ДТП, в которых погиб 1 человек, еще 33 взрослых и 5 детей пострадали.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям движения.
Кроме того, с 4 по 10 марта в крае зафиксировали 6068 нарушений ПДД. 144 водителя при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.
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