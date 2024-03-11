38 человек пострадали за неделю в ДТП на Алтае

144 водителя попались сотрудникам ГИБДД с признаками алкогольного опьянения

11 марта 2024, 11:07, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю зарегистрировали 33 ДТП, в которых погиб 1 человек, еще 33 взрослых и 5 детей пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям движения.

Кроме того, с 4 по 10 марта в крае зафиксировали 6068 нарушений ПДД. 144 водителя при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.