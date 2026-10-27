Эксперты допускают появление варианта в стране, но не считают его предвестником опасной волны

27 октября 2026, 12:14, ИА Амител

Коронавирус может снова осложнить жизнь на Алтае / Фото: amic.ru

Вариант коронавируса PJ.2.1, который сейчас активно циркулирует в США, Канаде и Европе, может в ближайшее время появиться в России. Об этом "Известиям" рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета, член‑корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Ученый не исключает, что отдельные завозные случаи уже могли произойти, но остались незамеченными. По его словам, современные объемы международных путешествий позволяют новым вариантам вируса распространяться между странами за считанные дни.

При этом Ризванов полагает, что PJ.2.1 вряд ли станет в России доминирующим штаммом. История пандемии знает немало примеров, когда новые варианты поначалу вызывали обеспокоенность специалистов, но так и не получали широкого распространения.

Исследователь подчеркнул, что нет оснований рассматривать этот штамм как предвестник новой опасной волны COVID‑19. Несмотря на большое количество мутаций, пока нет данных, которые позволяли бы считать PJ.2.1 принципиально более опасным по сравнению с другими вариантами вируса.

Важность пристального наблюдения за штаммом отметил и Александр Гинцбург, научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. По его мнению, активное распространение PJ.2.1 в мире — серьезное основание для эпидемиологического мониторинга и оценки необходимости обновления существующих вакцин.

Гинцбург пояснил, что даже самые современные модели не позволяют достоверно спрогнозировать эффективность препаратов против нового варианта: для этого требуются практические эксперименты с антителами, вырабатываемыми после вакцинации "Спутником V".

Согласно данным исследования немецких ученых, на которые ссылается издание, штамм PJ.2.1 заметно отличается от своих предшественников: он несет множественные мутации в спайковом белке — той части вируса, которая отвечает за проникновение в клетки человека. Отмечается, что вариант преимущественно поражает пациентов старше 60 лет.