В Алтайском крае за неделю в ДТП с участием нетрезвых водителей пострадали четыре человека
В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения и не позволять это делать другим
27 октября 2026, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае за неделю с 19 по 25 октября зарегистрировано два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых четыре человека получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"За указанный период отстранено от управления транспортными средствами 145 водителей с признаками опьянения. Выявлено 277 водителей, не имеющих права управления. Особую тревогу вызывает тот факт, что 15 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно", — рассказали в ведомстве.
Какое наказание грозит водителям, севшим за руль в состоянии опьянения?
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы до двух лет, а также конфискацию автомобиля.
Единственно правильный вариант после употребления алкоголя — не садиться за руль самому и не позволять это делать другим.
"Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, или стали свидетелем опасного вождения, проявите гражданскую позицию", — обратилась Госавтоинспекция к жителям Алтайского края.
Сообщить можно по телефонам:
- 102 (полиция);
- 112 (единая служба спасения).
Ваш звонок может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь. Берегите себя и своих близких!
12:52:31 27-10-2026
Алкашам хоть кол на голове теши. Только ужесточение наказания может спасти - после первого же пьяного задержания - срок, конфискация авто и пожизненное лишение прав. Иначе никак.
17:42:40 27-10-2026
ГАИ крайне мало людей, очень мало проверок. половина пьяные и без прав ездят!!! а то и больше.