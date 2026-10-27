В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения и не позволять это делать другим

27 октября 2026, 12:20, ИА Амител

ДТП / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае за неделю с 19 по 25 октября зарегистрировано два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых четыре человека получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"За указанный период отстранено от управления транспортными средствами 145 водителей с признаками опьянения. Выявлено 277 водителей, не имеющих права управления. Особую тревогу вызывает тот факт, что 15 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно", — рассказали в ведомстве.

Какое наказание грозит водителям, севшим за руль в состоянии опьянения?



За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы до двух лет, а также конфискацию автомобиля.



Единственно правильный вариант после употребления алкоголя — не садиться за руль самому и не позволять это делать другим.

"Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, или стали свидетелем опасного вождения, проявите гражданскую позицию", — обратилась Госавтоинспекция к жителям Алтайского края.

Сообщить можно по телефонам:

102 (полиция);

112 (единая служба спасения).

Ваш звонок может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь. Берегите себя и своих близких!