Он обошел Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля

27 октября 2026, 12:29, ИА Амител

Гарри Кейн / Фото: стоп-кадр с программы "Voice of Football | Голос футбола"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн впервые завоевал престижную награду "Золотой мяч", которую ежегодно вручает журнал France Football при поддержке УЕФА и L’Equipe лучшему футболисту сезона, пишет РИА Новости.

Торжественное мероприятие прошло в лондонском театре "Палладиум". Приз Кейну передал легендарный бразилец Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча".

По итогам голосования Кейн опередил конкурентов: второе место досталось форварду мадридского "Реала" и сборной Франции Килиану Мбаппе, а третье — нападающему "Барселоны" и национальной команды Испании Ламину Ямалю. В десятку сильнейших также вошли Родри, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Майкл Олисе и Фабиан Руис.

33‑летний английский форвард продемонстрировал в сезоне‑2025/26 выдающуюся результативность: за "Баварию" он забил 61 мяч в 51 матче, помог команде завоевать чемпионский титул и Кубок Германии, а также стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, отличившись 36 раз.

По итогам европейского сезона Кейн получил "Золотую бутсу" как самый результативный игрок национальных чемпионатов. Суммарно за клуб и сборную Англии он поразил ворота соперников 73 раза в 65 встречах. Со своей национальной командой форвард добился бронзовых медалей на чемпионате мира 2026 года.

В женской номинации "Золотой мяч" в третий раз в карьере завоевала испанка Алексия Путельяс, которая в этом сезоне выступает за английский клуб "Лондон Сити Лайонесс".