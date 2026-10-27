Возникнут риски для дорожного движения и коммунальных служб

27 октября 2026, 11:42, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зима на юге Западной Сибири будет теплой и неспокойной, рассказала "Сиб.фм" климатолог, доцент кафедры географии, регионоведения и туризма НГПУ Ольга Литвинова.

Климатолог подчеркнула, что зима на юге Сибири зависит от атмосферной циркуляции в Северном Ледовитом океане. И если учесть, что лето было жарким, ледообразование в Карском море наступит позже средних многолетних значений.

"Будут приходить циклоны с северо-запада — так называемые «ныряющие» циклоны. Они принесут в ноябре — декабре потепление и снегопады", — отметила кандидат географических наук.

Резкие перепады температур и обильные снегопады сделают зиму опасной: возникнут риски для дорожного движения и коммунальных служб.

Ранее климатолог Алексей Непомнящих рассказал, что зима 2026–2027 годов будет аномально теплой, что станет настоящим историческим событием для Сибири.

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин отметил, что российские зимы стали менее холодными. Однако зимние температуры в России меняются неравномерно: в одних регионах потепление уже заметно, а в других устойчивого роста пока не наблюдается.