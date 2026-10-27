"Теплая и опасная". Климатолог рассказала, какой будет зима на Алтае и в регионах Сибири
Возникнут риски для дорожного движения и коммунальных служб
27 октября 2026, 11:42, ИА Амител
Зима на юге Западной Сибири будет теплой и неспокойной, рассказала "Сиб.фм" климатолог, доцент кафедры географии, регионоведения и туризма НГПУ Ольга Литвинова.
Климатолог подчеркнула, что зима на юге Сибири зависит от атмосферной циркуляции в Северном Ледовитом океане. И если учесть, что лето было жарким, ледообразование в Карском море наступит позже средних многолетних значений.
"Будут приходить циклоны с северо-запада — так называемые «ныряющие» циклоны. Они принесут в ноябре — декабре потепление и снегопады", — отметила кандидат географических наук.
Резкие перепады температур и обильные снегопады сделают зиму опасной: возникнут риски для дорожного движения и коммунальных служб.
Ранее климатолог Алексей Непомнящих рассказал, что зима 2026–2027 годов будет аномально теплой, что станет настоящим историческим событием для Сибири.
Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин отметил, что российские зимы стали менее холодными. Однако зимние температуры в России меняются неравномерно: в одних регионах потепление уже заметно, а в других устойчивого роста пока не наблюдается.
12:03:48 27-10-2026
Время покажет.
17:51:53 27-10-2026
На Юге станет холодно, на Севере тепло.
21:32:42 27-10-2026
Майкл (17:51:53 27-10-2026) На Юге станет холодно, на Севере тепло.... то то тебя колбасит, то черный то белый
21:21:39 27-10-2026
Тю, на три дня то не могут предсказать
22:05:03 27-10-2026
С каких пор снегопады в Сибири стали опасным явлением? Пытаетесь запугать комнатную молодежь?
Клоуны