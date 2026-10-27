Сахар тоже подешевел из‑за роста переработки, а вот молочная продукция и яйца подорожали из‑за выросших издержек и спроса

27 октября 2026, 12:00, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В Республике Алтай по итогам сентября динамика цен на продовольствие оказалась разнонаправленной. В целом продукты подорожали умеренно — на 0,3%. Отдельные категории товаров подешевели благодаря росту предложения, сообщили в Отделении Банка России по региону.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на фрукты и овощи, в частности, на так называемый "борщевой набор": морковь, картофель, капусту, свеклу и репчатый лук. Как пояснила управляющий Отделением Банка России в Республике Алтай Надежда Донских, в магазины поступил новый урожай из российских регионов‑производителей.

Одновременно вырос сбор отечественных фруктов и увеличились объемы импортных поставок. В результате существенно снизились цены на яблоки, груши и виноград. При этом сезонное удешевление плодоовощной продукции в сентябре оказалось более выраженным, чем обычно.

Еще одним товаром с пониженной ценой стал сахар. Его производство носит ярко выраженный сезонный характер: пик объемов приходится на конец лета — начало осени, когда идет переработка сахарной свеклы. В сентябре темпы переработки нарастают, объемы выпуска сахара увеличиваются, и товар становится доступнее.

"Вместе с тем ряд продуктов подорожал. В эту группу вошли яйца, молочная продукция, сыры и сливочное масло. Рост цен связан с увеличением издержек производителей — на упаковку, корма, ветеринарные препараты и обслуживание оборудования. Дополнительно выросли затраты поставщиков на транспортировку. Кроме того, с началом учебного года повысился спрос на эти товары, что позволило компаниям частично перенести возросшие расходы в конечную стоимость продукции", — рассказали в Отделении Банка России по Республике Алтай.

По данным регулятора, общий индекс цен в Республике Алтай за сентябрь вырос на 0,2%, а в годовом выражении — на 6,03%. Годовая инфляция в регионе остается ниже общероссийского показателя в 6,35%.