Фура с сухим льдом развалилась прямо во время движения по трассе в Красноярском крае

СМИ уточняют, что груз (сухой лед) взорвался в грузовике при транспортировке / Фото: vk.com/live_kras соцсети

Грузовик, который перевозил сухой лед, развалился на части прямо на трассе Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае, сообщает региональное МВД.

"Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги в районе происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью гражданам нет.

Как уточняется в СМИ, проблемы могли возникнуть с оборудованием для транспортировки двуокиси углерода (сухой лед).

На опубликованных в Сети фото видно, что от тяжелой машины остались практически только детали и огромное пятно на дороге.

В середине июля фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова вылетела с трассы. Обошлось без последствий.