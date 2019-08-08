Фура с сухим льдом развалилась прямо во время движения по трассе в Красноярском крае

СМИ уточняют, что груз (сухой лед) взорвался в грузовике при транспортировке / Фото: vk.com/live_kras соцсети
Грузовик, который перевозил сухой лед, развалился на части прямо на трассе Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае, сообщает региональное МВД.
"Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", — рассказали в ведомстве.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги в районе происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью гражданам нет.
Как уточняется в СМИ, проблемы могли возникнуть с оборудованием для транспортировки двуокиси углерода (сухой лед).
На опубликованных в Сети фото видно, что от тяжелой машины остались практически только детали и огромное пятно на дороге.
В середине июля фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова вылетела с трассы. Обошлось без последствий.
Комментарии
Очень доходчиво написали. Все понятно.
Обычное дело: едет машина, вдруг без причин разбирается до болтика, водитель гибнет
судя по фото она кубарем скатилась с обрыва, а не сама по себе разобралась прямо на дороге
Я так понимаю - она замерзла как Т-1000 из терминатора 2 - и рассыпалась в дребезги
снаряд из Ачинска долетел?
Левый руль. Всё понятно. Была бы праворулька...