Цены на хлеб растут в России тройными темпами, особенно на черный

Хлеб в российских магазинах в первые семь месяцев этого года стоил на 7,7% больше, чем год назад, а темп роста цен ускорился втрое, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

С января по июль стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года, хотя тогда по отношению к тому же периоду 2017 года повышение составило только 2,3%.

Причем, цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

Больше всего за год подорожал черный хлеб (из ржаной и ржано-пшеничной муки). В июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг.

Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

В Минсельхозе сообщили изданию, что увеличение розничных цен на хлеб примерно соответствует показателю годовой инфляции.

В октябре прошлого года производители хлеба предупредили о скором росте цен на 8-12%.

В мае представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева заявила, что главной причиной роста цен на хлеб в стране стало подорожание пшеницы и муки.