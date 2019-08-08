Цены на хлеб растут в России тройными темпами, особенно на черный

Хлеб в российских магазинах в первые семь месяцев этого года стоил на 7,7% больше, чем год назад, а темп роста цен ускорился втрое, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
С января по июль стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года, хотя тогда по отношению к тому же периоду 2017 года повышение составило только 2,3%.
Причем, цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).
Больше всего за год подорожал черный хлеб (из ржаной и ржано-пшеничной муки). В июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг.
Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.
В Минсельхозе сообщили изданию, что увеличение розничных цен на хлеб примерно соответствует показателю годовой инфляции.
В октябре прошлого года производители хлеба предупредили о скором росте цен на 8-12%.
В мае представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева заявила, что главной причиной роста цен на хлеб в стране стало подорожание пшеницы и муки.
Комментарии
еще бы можно было есть этот хлеб... вообще не хранится и пахнет неприятно...черный еще и можно употреблять
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У нас тут страна пропадает, между прочим. Я понимаю, если жить в Лондоне, то все это кажется увлекательным эстетическим экспериментом и своеобразной компьютерной игрой. Насосавшись крови клещи обычно отпадают. Но главные клещи еще не отпали, и вряд ли по доброй воле отпадут. Будут сосать кровь страны до последней капли. И это очень, очень печально
Кровушки, бендеровец,Нашей хочешь?