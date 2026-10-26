В последний раз его видели в кафе

26 октября 2026, 11:36, ИА Амител

Розыск пропавшего человека / Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск

Добровольцы поисково‑спасательного отряда "ЛизаАлерт" ведут поиски 68‑летнего Дмитрия Низамова, жителя Новосибирска, пропавшего в Алтайском крае. Об этом рассказали в группе поисковиков.

По данным отряда, последний раз мужчину видели 22 октября около 09:00 в кафе "Восток" в селе Баюновские Ключи. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Дмитрия Низамова: рост — 160 см, телосложение — нормальное, волосы — седые, глаза — серо‑зеленые.

В день исчезновения он был одет в коричневую куртку, светло‑серую кофту, черно‑серые классические брюки, черные дутые сапоги и черную шапку. При себе у мужчины были черный рюкзак и сумка в сине‑бело‑красную клетку.