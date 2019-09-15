"Классный был фейерверк": Рубцовск уже третий день отмечает свое 127-летие

Фейерверк по случаю 127-летия Рубцовска / Фото и видео: vk.com/incident_rubtsovsk

В этом году Рубцовску исполняется 127 лет, отмечают это событие в алтайском городе целых три дня — с 13 по 15 сентября, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

В субботу, 14 сентября, горожан порадовали фейерверком. Но праздник в Рубцовске продолжается и на следующий день после салюта: сегодня намечается первенство по кроссфиту, выставка голубей, турниры по бадминтону, карате и другим видам спорта.

"Классный был фейерверк", — пишут рубцовчане, публикуя в соцетях фотографии. Было даже решено показать его в замедленной съемке.