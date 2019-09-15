"Классный был фейерверк": Рубцовск уже третий день отмечает свое 127-летие

Фейерверк по случаю 127-летия Рубцовска / Фото и видео: vk.com/incident_rubtsovsk
В этом году Рубцовску исполняется 127 лет, отмечают это событие в алтайском городе целых три дня — с 13 по 15 сентября, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".
В субботу, 14 сентября, горожан порадовали фейерверком. Но праздник в Рубцовске продолжается и на следующий день после салюта: сегодня намечается первенство по кроссфиту, выставка голубей, турниры по бадминтону, карате и другим видам спорта.
"Классный был фейерверк", — пишут рубцовчане, публикуя в соцетях фотографии. Было даже решено показать его в замедленной съемке.
Комментарии
Так работы в Рубцовке нет, можно хоть до Нового Года день города отмечать.
А потом окажется что нет средств на подготовку сетей к зиме, которая внезапно придёт!