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Водитель Toyota Mark II насмерть сбил пешехода в Рубцовске и скрылся

, ИА "Амител"
Мужчину задержали по горячим следам в тот же день
Фото: belnaviny.by

Фото: belnaviny.by

Иномарка Toyota Mark II в Рубцовске насмерть сбила 57-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили Amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Наезд на пешехода случился 15 сентября в 00:40 на улице Октябрьской. Травмы, полученные пешеходом, были несовместимы с жизнью – он скончался до прибытия медиков. Водитель с места происшествия скрылся.

По горячим следам полицейским удалось установить личность водителя автомобиля. Им оказался 29-летний местный житель. Он задержан.

По факту гибели пешехода правоохранительные органы проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства ДТП. В частности, они выяснили, что на момент аварии водитель был трезв. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.09.2019 14:50
- гость -

"на момент аварии водитель был трезв. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы."

Скрылся с места преступления - виновен. Погиб человек - лишение свободы на срок от двух до семи лет.

15.09.2019 15:15
- гость -

День города.

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