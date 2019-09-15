Водитель Toyota Mark II насмерть сбил пешехода в Рубцовске и скрылся

Иномарка Toyota Mark II в Рубцовске насмерть сбила 57-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили Amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Наезд на пешехода случился 15 сентября в 00:40 на улице Октябрьской. Травмы, полученные пешеходом, были несовместимы с жизнью – он скончался до прибытия медиков. Водитель с места происшествия скрылся.

По горячим следам полицейским удалось установить личность водителя автомобиля. Им оказался 29-летний местный житель. Он задержан.

По факту гибели пешехода правоохранительные органы проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства ДТП. В частности, они выяснили, что на момент аварии водитель был трезв. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.