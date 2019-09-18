Акции аэропорта Бийска выставили на торги

Малую часть акций АО "Бийский аэропорт" выставили на продажу, сообщает "Коммерсантъ". По информации издания, речь идет об 1,0022% уставного капитала. Начальная стоимость лота составляет 272,8 тысячи рублей.

Аэропорт не функционирует уже 10 лет. Его работа невозможна без реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это требует больших затрат.

Объект расположен в 12 километрах от города Бийска. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда.

Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения.

Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Интересно, что еще летом 2016 года на совещании с участием полпреда президента в СФО Сергея Меняйло генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич сообщил о намерении руководства холдинга "Новапорт" стать инвестором для бийского аэровокзала.

Тогда всерьез говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. Однако реализация проекта так и не сдвинулась с мертвой точки.